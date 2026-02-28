Bayern, Kompany punge il Borussia: "Out dalla Champions? Una mazzata per loro"

Il Klassiker è arrivato, la Bundesliga sta ultimando i preparativi. Il Signal Iduna Park si illuminerà oggi per ospitare il match da vertice tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco, che molto dirà della corsa al titolo. Le prime due classificate al confronto diretto, mentre i Die Roten puntano a estendere il vantaggio sui diretti rivali a 11 punti. L'allenatore, Vincent Kompany, ha dichiarato: "È un Klassiker. Ha un suo significato intrinseco e, trattandosi al momento di uno scontro al vertice, possiamo renderlo importante quanto merita", le prime parole in conferenza stampa pre-partita.

"È importante per la Bundesliga che sia un grande evento. Le squadre non dovrebbero avere paura, ma abbiamo bisogno di club che dicano 'voglio battere il Dortmund'. E il Dortmund dovrebbe pensare lo stesso. Questo è ciò che lo rende così importante, così dovrebbe essere. Ho detto fin dall'inizio che il Klassiker è un titolo in sé. La verità è che queste partite sono così rilevanti da meritare un loro piccolo trofeo", la spiegazione di Kompany riguardo il peso che avrà lo scontro ad alta tensione con i gialloneri.

"Il risultato non cambierà la nostra mentalità, vogliamo continuare a marciare. Siamo sulla strada giusta e vogliamo lottare per rimanerci", ha aggiunto il tecnico belga. Ma il BVB arriva dal duro colpo per l'eliminazione in Champions League contro l'Atalanta: "È ovviamente una mazzata ed era il tipo di partita in cui il Dortmund avrebbe potuto passare il turno, quindi questo ha sempre un effetto mentale, ma le conseguenze possono andare in entrambe le direzioni".

"Ciò che abbiamo sotto controllo è il modo in cui approcciamo questa sfida e abbiamo avuto una buona settimana. Abbiamo percepito che fosse la settimana del Klassiker. Ci sono stati persino momenti in allenamento con quel sano veleno che amo", a proposito della cattiveria infusa dai giocatori per guadagnarsi un posto nell'undici titolare di oggi. "Abbiamo fatto tutto nel modo giusto in vista del match e vogliamo continuare così in campo". Invece un ultimo dettaglio non di poco conto sulla probabile assenza di Manuel Neuer dopo la esione al muscolo del polpaccio di due settimane fa: "Per me il recupero sta procedendo bene, ma forse non sarà pronto per domani. In ogni caso, vorrei parlarne ancora una volta con Manu".