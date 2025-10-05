Bundesliga, il turno si chiude con un pareggio: 'Gladbach e Friburgo non si fanno male
Uno scialbo pareggio chiude la sesta giornata di Bundesliga. Il Friburgo non riesce a sfondare il muro del Borussia Monchengladbach: finisce 0-0, Grifo e soci raggiungono l'Amburgo a quota 8, mentre i padroni di casa restano ancora a secco di vittorie ma ora non sono più ultimi da soli.
Il programma della sesta giornata
Venerdì 3 ottobre
Hoffenheim - Colonia 0-1
Sabato 4 ottobre
Bayer Leverkusen - Union Berlino 2-0
Borussia Dortmund-Lipsia 1-1
Werder Brema - St. Pauli 1-0
Augusta - Wolfsburg 3-1
Eintracht Francoforte - Bayern Monaco 0-3
Domenica 5 ottobre
Stoccarda - Heidenheim 1-0
Amburgo - Magonza 4-0
Borussia Monchengladbach - Friburgo 0-0
LA CLASSIFICA
1. Bayern Monaco 18
2. Borussia Dortmund 14
3. RB Lipsia 13
4. Stoccarda 12
5. Bayer Leverkusen 11
6. Colonia 10
7. Eintracht 9
8. Amburgo 8
9. Friburgo 8
10. St. Pauli 7
11. Hoffenheim 7
12. Werder Brema 7
13. Union Berlino 7
14. Augusta 6
15. Wolfsburg 5
16. Magonza 4
17. Heidenheim 3
18. Borussia M'Gladbach 3
