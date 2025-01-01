Impresa storica del Tolosa: rimonta a Lione e prima vittoria in 59 anni contro i rivali

Serata indimenticabile per il Tolosa, che ha ribaltato l’Olympique Lione al Groupama Stadium imponendosi 2-1, conquistando così la prima vittoria in trasferta contro l’OL dal 1966. Per oltre un’ora, i padroni di casa hanno controllato il match grazie al gol di Fofana al 24’, frutto di una splendida azione corale. Ma nel finale, la squadra di Carles Martinez Novell ha mostrato un carattere straordinario. Prima è arrivato il pareggio all’87’ con una conclusione di Magri deviata da Mata, poi, al 96’, un corner perfettamente battuto ha trovato la testa di Emersonn, autore della rete decisiva che ha fatto esplodere la gioia dei tifosi ospiti.

Questo successo mette fine a una serie di 59 anni senza vittorie a Lione e permette al Tolosa di salire al nono posto in classifica, mentre l’OL, beffato nel recupero, scivola al terzo posto prima della sosta. Nel dopopartita, Martinez Novell ha espresso tutta la sua soddisfazione: "Sono orgoglioso di tutti. Dopo così tanti anni senza vincere qui, ci abbiamo creduto fino alla fine". Anche Charlie Cresswell, protagonista in difesa, ha sottolineato la forza mentale del gruppo: "Non abbiamo mai mollato, questa vittoria è la ricompensa per il nostro lavoro".

Per Djibril Sidibé, infine, la chiave è stata la solidarietà: "Abbiamo continuato a spingere, credendoci fino all’ultimo. È un successo che deve darci fiducia": Una serata che entra di diritto nella storia del club occitano.