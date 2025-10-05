Il City può rientrare in scia. Alle 15 un delicato Newcastle-Nottingham: il programma di Premier
Domenica ricca di gare in Premier League, che si apre alle 15:00 con ben quattro partite. L'Aston Villa tenterà di dar continuità alla vittoria ottenuta la scorsa settimana contro il Fulham ospitando a Villa Park il Burnley, mentre il Crystal Place potrebbe agganciare in classifica il Liverpool al secondo posto tentando l'assalto ai cugini dell'Everton. Sempre alle 15:00 sfida delicata tra due squadre che hanno avuto un inizio complicato come Newcastle e Nottingham Forest: in caso di vittoria dei Magpies, Postecoglu farebbe registrare la peggior partenza di sempre da manager del Nottingham e si parla già di rischio esonero. Nell'ultima sfida il fanalino di coda Wolverhampton va a caccia della prima vittoria in casa col Brighton. A chiudere la sesta giornata sarà il Manchester City, che proverà a rientrare nella scia della testa della classifica battendo il Brentford.
Il programma della sesta giornata
Venerdì 3 ottobre
Bournemouth - Fulham 3-1
Sabato 4 ottobre
Leeds - Tottenham ore 1-2
Arsenal - West Ham United ore 2-0
Manchester United - Sunderland ore 2-0
Chelsea - Liverpool ore 2-1
Domenica 5 ottobre
Aston Villa - Burnley ore 15:00
Everton - Crystal Palace ore 15:00
Newcastle - Nottingham Forest ore 15:00
Wolverhampton - Brighton ore 15:00
Brentford - Manchester City ore 17:15
LA CLASSIFICA
1. Arsenal 16*
2. Liverpool 15*
3. Tottenham 14*
4. AFC Bournemouth 14*
5. Crystal Palace 12
6. Chelsea 11*
7. Sunderland 11*
8. Manchester City 10
9. Manchester United 10*
10. Everton 8
11. Brighton & Hove Albion 8
12. Fulham 8*
13. Leeds 8*
14. Brentford 7
15. Newcastle 6
16. Aston Villa 6
17. Nottingham Forest 5
18. Burnley 4
19. West Ham 4*
20. Wolverhampton 1
*una partita in più