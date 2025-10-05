Il City può rientrare in scia. Alle 15 un delicato Newcastle-Nottingham: il programma di Premier

Domenica ricca di gare in Premier League, che si apre alle 15:00 con ben quattro partite. L'Aston Villa tenterà di dar continuità alla vittoria ottenuta la scorsa settimana contro il Fulham ospitando a Villa Park il Burnley, mentre il Crystal Place potrebbe agganciare in classifica il Liverpool al secondo posto tentando l'assalto ai cugini dell'Everton. Sempre alle 15:00 sfida delicata tra due squadre che hanno avuto un inizio complicato come Newcastle e Nottingham Forest: in caso di vittoria dei Magpies, Postecoglu farebbe registrare la peggior partenza di sempre da manager del Nottingham e si parla già di rischio esonero. Nell'ultima sfida il fanalino di coda Wolverhampton va a caccia della prima vittoria in casa col Brighton. A chiudere la sesta giornata sarà il Manchester City, che proverà a rientrare nella scia della testa della classifica battendo il Brentford.

Il programma della sesta giornata

Venerdì 3 ottobre

Bournemouth - Fulham 3-1

Sabato 4 ottobre

Leeds - Tottenham ore 1-2

Arsenal - West Ham United ore 2-0

Manchester United - Sunderland ore 2-0

Chelsea - Liverpool ore 2-1

Domenica 5 ottobre

Aston Villa - Burnley ore 15:00

Everton - Crystal Palace ore 15:00

Newcastle - Nottingham Forest ore 15:00

Wolverhampton - Brighton ore 15:00

Brentford - Manchester City ore 17:15

LA CLASSIFICA

1. Arsenal 16*

2. Liverpool 15*

3. Tottenham 14*

4. AFC Bournemouth 14*

5. Crystal Palace 12

6. Chelsea 11*

7. Sunderland 11*

8. Manchester City 10

9. Manchester United 10*

10. Everton 8

11. Brighton & Hove Albion 8

12. Fulham 8*

13. Leeds 8*

14. Brentford 7

15. Newcastle 6

16. Aston Villa 6

17. Nottingham Forest 5

18. Burnley 4

19. West Ham 4*

20. Wolverhampton 1

*una partita in più