Klopp e la Red Bull, quanto durerà? Mintzlaff: "Soddisfatti del suo lavoro, si dicono assurdità"

Il 9 ottobre 2024 il gruppo Red Bull annunciava in pompa magna l’arrivo di Jürgen Klopp come "Global Head of Soccer", una sorta di supervisore strategico del suo intero universo calcistico. Dal 1° gennaio 2025 il tecnico tedesco ha iniziato a coordinare la filosofia sportiva delle varie realtà controllate dalla multinazionale austriaca, senza occuparsi della gestione quotidiana.

In questi mesi Klopp si è visto ovunque: da Lipsia a Salisurgo, fino a New York, Parigi e Leeds. Visibilità massima, copertura mediatica superiore a qualsiasi precedente esperienza Red Bull nel calcio. Ma i risultati? Secondo il Salzburger Nachrichten, non all’altezza delle aspettative. Il Lipsia fatica e punta "solo" a un piazzamento tra le prime quattro in Bundesliga, il Salisburgo ha recentemente esonerato l’allenatore, mentre Paris FC e Leeds lottano nelle zone basse delle rispettive classifiche. Da qui, le prime voci su una possibile separazione anticipata, nonostante un contratto valido fino al 2029.

Come eventuale sostituto circola il nome di Oliver Glasner, oggi al Crystal Palace e già legato in passato alla galassia Red Bull. Tuttavia, il CEO Oliver Mintzlaff ha smentito con decisione: "È un’assurdità totale. Siamo estremamente soddisfatti del lavoro di Klopp". Intanto, sullo sfondo, restano le tentazioni: il Real Madrid, la nazionale tedesca e persino un romantico ritorno al Liverpool. Per ora Klopp predica calma: "Mai dire mai". Ma nel calcio, si sa, il futuro corre veloce.