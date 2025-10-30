Clamoroso, il Barcellona vuole Osimhen: un ostacolo frena il possibile colpo

Il Barcellona torna all'arrembaggio. Correva il 2024 quando il club blaugrana scelse di inserire nella lista dei desideri per l'attacco Victor Osimhen, qualora Robert Lewandowski non avesse proseguito la sua avventura al Barcellona. Invece l'agente, Pini Zahavi, comunicò al club il desiderio di restare. Oggi però la situazione torna a riproporsi e questa volta i catalani non sembrerebbero poi così propensi a rinnovare il contratto di Lewa.

Così il bomber nigeriano è tornato a farsi strada nelle menti della dirigenza spagnola, figurando nella lista delle preferenze come possibili innesti - svela Mundo Deportivo -, sebbene il suo prezzo esorbitante lo collochi allo stesso livello di Haaland o di altri obiettivi. Il Galatasaray ha sborsato 75 milioni di euro per riuscire a strapparlo dalle mani di De Laurentiis e del Napoli, convincendolo a firmare un contratto a lungo termine fino al 2029. Perciò, affinché qualcosa si smuova in favore del Barcellona dovrebbe esserci la volontà del giocatore di cambiare aria. Una carta che il Barça gioca spesso.

Intanto i numeri di Osimhen in questa stagione sono devastanti. Delle 13 partite disputate dal Galatasaray, Osimhen è sceso in campo in 9, trovando nel complesso 6 gol tra tutte le competizioni. Di cui 3 in 145 minuti in Champions League, contro Liverpool e Bodo Glimt. Di recente il giocatore ex Napoli ha saltato cinque partite causa dell'infortunio alla caviglia.

Per rendere l'affare possibile, però, tutto dipende dalla situazione finanziaria del Barcellona. Il presidente Laporta sa che qualsiasi esborso per un campione capace di segnare è un investimento importante. Da qui il fatto che lo stesso direttore sportivo, Deco, abbia raffreddato sia il rinnovo di Lewandowski sia l’ingaggio di un ‘9’, a meno che non si presenti un’occasione di mercato.