Clamoroso in Svizzera, la SFL toglie la licenza al Bellinzona. I ticinesi rischiano l'esclusione

Terremoto nel Canton Ticino, dove il Bellinzona rischia di essere escluso dal campionato. Questo perché la Commissione delle licenze della Swiss Football League (SFL) ha ritenuto non valida la vendita societaria, pertanto è stata ritirata al club la licenza.

Secondo il comunicato della SFL: "Sulla base della documentazione presentata dal club, la Commissione delle licenze non può acconsentire alla vendita da parte di Pablo Jesus Bentancur a Juan Carlos Trujillo Velasquez della maggioranza (nello specifico della totalità) del capitale azionario dell’AC Bellinzona e pertanto revoca la licenza III con effetto immediato".

La Commissione ha inoltre precisato che il club Ha beneficiato di un tempo molto lungo per permettergli di costituire e completare il suo dossier, nonché per produrre i documenti mancanti necessari alla conferma della sua licenza. Il contratto di vendita delle azioni è stato concluso il 27 giugno 2025, ovvero più di cinque mesi fa. Questa indulgenza della Commissione delle licenze deve avere fine".

Ora il Bellinzona ha cinque giorni di tempo per presentare ricorso.