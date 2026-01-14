Clamoroso tonfo Ajax in Coppa d'Olanda: l'AZ lo sbatte fuori con un 6-0. PSV avanti
Prosegue il programma degli ottavi di finale di Coppa d'Olanda. Clamoroso tonfo dell'Ajax che perde addirittura 6-0 contro l'AZ Alkmaar, con tre reti subite per tempo (tripletta di Troy Parrot, in gol anche Teun Koopmeiners, fratello del centrocampista della Juventus). Un dato è esemplificativo delle difficoltà che i Lancieri hanno contro questo avversario: delle ultime 9 gare giocate contro l'AZ, l'Ajax non ne ha vintta nemmeno una.
PSV Eindhoven ai quarti: battuto 4-1 il modesto Den Bosch. Vediamo di seguito tutti i risultati di serata nella Coppa d'Olanda.
Il programma completo degli ottavi di finale di Coppa d'Olanda.
Martedì 13 gennaio
Utrecht-Twente 1-2
Mercoledì 14 gennaio
Den Bosch-PSV Eindhoven 1-4
Go Ahead Eagles-Heracles 2-2 (4-3 d.r.c.)
Almere City-Telstar 1-3
AZ-Ajax 6-0
Giovedì 15 gennaio
Heerenveen-RKC
Sparta Rotterdam-Volendam
De Teffers-NEC
