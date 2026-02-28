Eredivise, Perisic apre il tris del PSV: la squadra di Bosz batte per 1-3 l'Heracles
Prosegue il monologo in Eredivisie del PSV, che torna dalla trasferta sul campo dell'Heracles con un successo per 1-3. L'ex Inter Perisic sblocca su rigore dopo 9 minuti e Saibari raddoppia al 13'. Risultato già in ghiaccio nel primo tempo, con la rete al 40' di un altro ex Serie A e cioè Man. A 10 minuti dalla fine, Zeefuik segna per i padroni di casa. Da segnalare anche il 2-1 con cui l'Heerenveen ha avuto la meglio sullo Sparta Rotterdam. Di seguito la classifica aggiornata:
La classifica
PSV 65*
Feyenoord 48
Nijmegen 43
Ajax 43
AZ Alkmaar 39
Twente 38
Sparta Rotterdam 37*
Heerenveen 34*
Utrecht 31
Groningen 31
Sittard 29
Zwolle 27
GA Eagles 26
Excelsior 26
FC Volnedam 24
Breda 22*
Telstar 21*
Heracles 17*
*una gara in meno
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, per la porta ci sono anche Carnesecchi e Restes. Inter, Bastoni tra rinnovo e l’interesse del Barcellona. Il Liverpool sempre su Dumfries. Goretzka occasione a parametro zero
