Già finita l'esperienza di Zinchenko all'Ajax? Stagione finita per l'ucraino, in scadenza a giugno

L'esperienza di Oleksandr Zinchenko all'Ajax potrebbe essersi chiusa dopo 20 minuti. L'ucraino, che aveva fatto il suo esordio con i lancieri lo scorso 8 febbraio contro l'AZ Alkmaar giocando 14 minuti, è uscito dal campo dopo 6 minuti la sera di San Valentino contro il Fortuna Sittard.

Il club ha annunciato nel pomeriggio: "Oleksandr Zinchenko sarà fuori per un lungo periodo. Il difensore ha subito un infortunio al ginocchio nelle fasi iniziali della partita casalinga dello scorso fine settimana contro il Fortuna Sittard alla Johan Cruijff ArenA. Dopo una visita medica in ospedale, è stato stabilito che è necessario un intervento chirurgico. L'operazione verrà effettuata a breve. Il 29enne nazionale ucraino dovrà quindi affrontare un lungo periodo di riabilitazione, che lo terrà fuori dai campi per questa stagione".

29 anni, Zinchenko si è trasferito ad Amsterdam a gennaio a titolo definitivo dall'Arsenal, firmando un contratto per soli sei mesi.