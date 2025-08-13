Ufficiale Colonia, arriva un difensore dall'Inghilterra: Van den Berg ha firmato per cinque anni

Il Colonia ha annunciato l’arrivo dal Middlesbrough a titolo definitivo di un nuovo difensore. Si tratta dell’olandese classe 2004 Rav van den Berg che ha firmato un contratto fino al 2030 con il club che milita in Bundesliga.

"Avevamo Rav nella nostra lista da molto tempo e siamo davvero contenti che abbia deciso di unirsi al Colonia. Siamo convinti che ci darà una mano con le sue qualità, nonostante la giovane età, Rav ha una preziosa esperienza maturata in Championship. - sono le parole del direttore sportivo Thomas Kessler - È forte, atletico e bravo nei contrasti, oltre a giocare dalla difesa. Con il suo profilo, darà maggiore stabilità e flessibilità alla nostra difesa"

"Non vedo l'ora di fare il prossimo grande passo della mia carriera, e questo è per il Colonia. Thomas Kessler ha avuto un ruolo fondamentale nella mia decisione di unirmi a questa società. - sono invece le parole del difensore - Fin dall'inizio, mi ha dato la sensazione che il club volesse assolutamente che giocassi qui. Credo che questo sia un ambiente che si adatta perfettamente a me. Potrebbe sembrare un cliché, ma ne ho bisogno e non vedo l'ora di giocare per la prima volta davanti ai tifosi del Colonia e dare tutto per loro".

Rav van den Berg è nato il 7 luglio 2004 a Zwolle, nei Paesi Bassi. Il difensore centrale ha frequentato le giovanili del PEC Zwolle, dove ha esordito in Eredivisie a soli 16 anni nel 2021. Nella stagione successiva, ha collezionato altre 10 presenze nella massima serie. Lo Zwolle è retrocesso in Keuken Kampioen Divisie e van den Berg ha collezionato 17 presenze prima di trasferirsi al Middlesbrough in Championship. Nella sua prima stagione al club, è stato votato Giocatore della Stagione e Giovane della Stagione (34 presenze, un gol). La scorsa stagione ha collezionato 27 presenze.