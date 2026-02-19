Comunicato del Real sul caso Vinicius: "Trasmessa all'UEFA tutta la documentazione"

Dopo il silenzio delle ultime ore che aveva suscitato grande attenzione mediatica, il Real Madrid è intervenuto ufficialmente sul caso che vede protagonista il suo attaccante Vinicius jr. e l'argentino Gianluca Prestianni. Il club spagnolo ha annunciato oggi di aver trasmesso all’UEFA tutte le prove disponibili relative agli episodi verificatisi lo scorso martedì 17 febbraio, durante la partita di UEFA Champions League disputata a Lisbona contro il Benfica.

Nel comunicato, il Real Madrid sottolinea di aver collaborato attivamente con l’inchiesta aperta dall’UEFA a seguito dei gravissimi episodi di razzismo subiti da Vinicius Jr. durante l’incontro. La società esprime inoltre pieno apprezzamento per il sostegno unanime e l’affetto ricevuti dal giocatore da parte di tutte le componenti della comunità calcistica internazionale: "Il Real Madrid annuncia che oggi ha trasmesso tutta la documentazione disponibile all’UEFA riguardo agli incidenti avvenuti lo scorso martedì 17 febbraio, durante la partita di Champions League disputata dalla nostra squadra a Lisbona contro il Benfica.

Il nostro club ha collaborato attivamente con l’inchiesta aperta dall’UEFA a seguito degli inaccettabili episodi di razzismo vissuti durante quella partita. Il Real Madrid apprezza il sostegno unanime, l’affetto e il supporto che il nostro giocatore Vinicius Jr. ha ricevuto da tutti gli ambiti della comunità calcistica mondiale. Il Real Madrid continuerà a lavorare, in collaborazione con tutte le istituzioni, per sradicare il razzismo, la violenza e l’odio nello sport e nella società".