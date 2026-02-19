RB Lipsia, Henrichs: "Un altro anno senza Champions sarebbe negativo. Mondiale? Ci credo"
Il difensore del RB Lipsia Benjamin Henrichs in un’intervista rilasciata a Sky Deutschland ha sottolineato come sia necessario per il club conquistare la qualificazione alla prossima Champions League: “Un altro anno senza Champions non sarebbe positivo per il club, per noi calciatori e per i tifosi. Nessuno di noi vuole che si concretizzi questa ipotesi. - ha spiegato in vista dello scontro diretto contro il Borussia Dortmund – Nelle ultime settimane ci è mancata una certa maturità, tuttavia abbiamo già compiuto progressi in questo ambito, ma dobbiamo migliorare ancora di più”.
Il terzino classe ‘97, rientrato a inizio 2026 da un lungo infortunio al ginocchio, ha parlato poi anche della possibilità di essere convocato per il Mondiale che si terrà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico in estate: “Considero realistica la possibilità di essere convocato e affronto questo percorso con fiducia, sapendo di dover continuare a lavorare sodo. Alla fine voglio poter dire di aver dato il massimo per conquistare un posto ai Mondiali”.
