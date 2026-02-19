Quando tornerà Isak? Slot: "Fine marzo, inizio aprile. Ma ci vorrà tempo per integrarsi"

Il Liverpool continua a fare i conti con l’assenza di Alexander Isak. L’attaccante svedese di 26 anni, l'acquisto più costoso nella storia del calcio britannico con un trasferimento da 150 milioni di euro, non ha ancora trovato continuità nella sua prima stagione in Premier League. In 20 presenze, solo tre gol e poi, a dicembre, l’infortunio alla caviglia con frattura del perone che lo ha costretto a fermarsi.

Interrogato sul ritorno dell’attaccante, Arne Slot ha spiegato: "Alex è tornato sul campo con le scarpe da corsa per la prima volta questa settimana, quindi ci vorrà ancora del tempo. Probabilmente intorno alla pausa internazionale sarà pronto a unirsi al gruppo, finché non ci saranno ricadute. Fine marzo, inizio aprile: lì vedremo se potrà reintegrarsi". Slot ha chiarito però che ciò non significa che Isak possa già scendere in campo: "Prima deve lavorare con il pallone, poi integrarsi nel gruppo, ci vuole tempo per tornare competitivo".

Il tecnico olandese, pur fiducioso, non nasconde un velo di delusione: "Purtroppo non abbiamo ancora visto il miglior Alex. Ma la riabilitazione procede bene, e va fatto un complimento al giocatore e al nostro staff medico".