Leicester, che disastro! A 10 anni dalla storica Premier, rischia di retrocedere in League One

Dieci anni fa, il Leicester scriveva una delle pagine più incredibili della storia del calcio inglese, vincendo la Premier League contro ogni pronostico. Oggi, lo scenario è diametralmente opposto: il club sta lottando per evitare la retrocessione in League One, la terza divisione inglese, un’eventualità senza precedenti in 142 anni di storia. La recente penalizzazione di sei punti da parte della EFL per violazioni delle norme di sostenibilità finanziaria ha reso la situazione ancora più critica, evidenziando un declino iniziato da alcune stagioni.

Il crollo è frutto di più fattori: sanzioni economiche, investimenti sbagliati, gestione dirigenziale caotica e una spirale di perdite milionarie, tra cui 92,5 milioni solo nel 2022. Anche la partenza della CEO Susan Whelan e la gestione interinale di Khun Top hanno contribuito a creare incertezza, con ritardi nei salari e proteste dei tifosi, che hanno lasciato spazi vuoti sulle tribune.

Il Leicester ha dovuto puntare su giovani e cedere contratti pesanti senza trovare sostituti adeguati, costruendo una rosa instabile e compromettendo risultati e continuità. Ora il club valuta di fare ricorso contro la penalizzazione, cercando di evitare il crollo storico in League One. La ricostruzione richiederà tempo, pianificazione finanziaria, stabilità dirigenziale e diverse finestre di mercato per riportare il Leicester ai livelli di un tempo, tra ambizioni europee e sogni di gloria ormai lontani.