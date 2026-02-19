Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Minnesota, James Rodriguez riceve il visto: può finalmente allenarsi e giocare

Minnesota, James Rodriguez riceve il visto: può finalmente allenarsi e giocareTUTTO mercato WEB
Oggi alle 14:25Calcio estero
Michele Pavese

James Rodríguez può tirare un sospiro di sollievo. Secondo il quotidiano Pioneer Press, il centrocampista colombiano, che si è trasferito questo inverno al Minnesota in MLS, avrebbe ottenuto il visto di lavoro necessario per allenarsi e scendere in campo. Dopo settimane di incertezza amministrativa, questa svolta libera il giocatore dalla minaccia di controlli da parte dell’ICE, l'agenzia federale per l’immigrazione statunitense che ha fatto discutere nelle ultime settimane per i metodi poco ortodossi utilizzati, che hanno portato alla morte di Alex Pretti e Renee Good.

Senza il visto, Rodríguez non avrebbe potuto partecipare agli allenamenti né giocare le partite, mettendo a rischio la sua stagione e la preparazione per la Coppa del Mondo 2026 con la nazionale colombiana. La situazione, particolarmente delicata in un contesto politico e sociale già teso, aveva creato settimane di incertezza attorno all’ex Real Madrid e Bayern Monaco.

Durante la presentazione ufficiale, Rodríguez ha espresso tutta la sua gratitudine per l’accoglienza ricevuta dalla comunità latina del club: "Sono nato con la voglia di lottare sempre. Senza speranza non ci sono sogni. Spero di poter aiutare tante persone a essere felici giocando a calcio per questo club", ha dichiarato il colombiano, evitando riferimenti politici diretti ma sottolineando la sua determinazione.

Nonostante il via libera, James non ha ancora potuto unirsi al gruppo per la trasferta in Texas contro l’Austin nella prima giornata di MLS e accusa un ritardo nella preparazione fisica. Sarà quindi necessario un periodo di integrazione con i nuovi compagni prima di vederlo in piena forma in campo, ma l’ottenimento del visto rappresenta un passo fondamentale per la sua nuova avventura americana.

Articoli correlati
James Rodriguez, sei mesi in Minnesota super pagati. Ecco quanto percepirà il colombiano... James Rodriguez, sei mesi in Minnesota super pagati. Ecco quanto percepirà il colombiano
Minnesota United, le prime parole di James Rodriguez: "Voglio portare gioia a questa... Minnesota United, le prime parole di James Rodriguez: "Voglio portare gioia a questa città"
James Rodriguez riparte dalla MLS: l'ex Real Madrid firma con il Minnesota United... James Rodriguez riparte dalla MLS: l'ex Real Madrid firma con il Minnesota United
Altre notizie Calcio estero
Quando tornerà Isak? Slot: "Fine marzo, inizio aprile. Ma ci vorrà tempo per integrarsi"... Quando tornerà Isak? Slot: "Fine marzo, inizio aprile. Ma ci vorrà tempo per integrarsi"
RB Lipsia, Henrichs: "Un altro anno senza Champions sarebbe negativo. Mondiale? Ci... RB Lipsia, Henrichs: "Un altro anno senza Champions sarebbe negativo. Mondiale? Ci credo"
Leicester, che disastro! A 10 anni dalla storica Premier, rischia di retrocedere... Leicester, che disastro! A 10 anni dalla storica Premier, rischia di retrocedere in League One
Minnesota, James Rodriguez riceve il visto: può finalmente allenarsi e giocare Minnesota, James Rodriguez riceve il visto: può finalmente allenarsi e giocare
De Paul sicuro: "Vincere la MLS è più difficile che vincere la Champions League" De Paul sicuro: "Vincere la MLS è più difficile che vincere la Champions League"
Chilavert difende Prestianni: "Vinicius ha problemi con tutti". Poi attacca Mbappé... Chilavert difende Prestianni: "Vinicius ha problemi con tutti". Poi attacca Mbappé e LGBTQ+
Il Levski Sofia di Velazquez guarda in Italia: vicino l'arrivo di Vulikic dalla Sampdoria... TMWIl Levski Sofia di Velazquez guarda in Italia: vicino l'arrivo di Vulikic dalla Sampdoria
Nasri: "Mourinho non ha il diritto di dire certe cose a Vinicius. Lui che esultò... Nasri: "Mourinho non ha il diritto di dire certe cose a Vinicius. Lui che esultò come Henry"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Vi raccontiamo i retroscena inediti di uno dei talenti più interessanti sbarcati in Italia: tutto su Alisson al Napoli. E' la scommessa dello scouting azzurro: Conte si sta già convincendo...
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Vi raccontiamo i retroscena inediti di uno dei talenti più interessanti sbarcati in Italia: tutto su Alisson al Napoli. E' la scommessa dello scouting azzurro: Conte si sta già convincendo...
3 Duro attacco di Thuram a Mourinho: "Piccolo uomo, nelle sue parole narcisismo bianco"
4 Di Canio attacca tutti: "Kelly un tonno. Serie A non all'altezza, a Pisa pareggi 0-0 bendato"
5 Spalletti preme per il restyling, Tuttosport in prima pagina: "Devono rifare la Juve"
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, sospiro di sollievo per Dybala: non è prevista l'operazione al ginocchio
Immagine top news n.1 Due pesi e due misure? Il Verona e l'espulsione di Orban: quando la legge non è uguale per tutti
Immagine top news n.2 Niente trasferte per Napoli, Roma e Fiorentina fino a fine stagione: il Tar ha respinto il ricorso
Immagine top news n.3 Napoli, Hojlund: "Senza gli infortuni saremmo vicini all'Inter e tra le migliori 16 in Champions"
Immagine top news n.4 La stagione da record del mercato del Brann e il ritorno al passato 'vietato' per Helland
Immagine top news n.5 Inter, notte fonda in Norvegia: il Bodo passa 3-1 e Chivu perde Lautaro
Immagine top news n.6 Champions League, il tabellone provvisorio in vista delle sfide di ritorno
Immagine top news n.7 Una brutta ripresa vale il ko in Champions: Inter gelata a Bodo. E Lautaro preoccupa Chivu
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il tracollo di Istanbul e una rivoluzione urgente sul mercato per la Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché Federico Chiesa ha mancato anche questo penultimo treno della carriera
Immagine news podcast n.2 Donyell Malen insegna che il mercato di gennaio può davvero riparare
Immagine news podcast n.3 La Roma cambierà il reparto decisivo di Gasp. Con un (doppio) sguardo al passato
Immagine news podcast n.4 Inter e Juventus con lo stesso obiettivo per l'estate: sarà rivoluzione tra i pali
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, ora è a rischio la zona Champions? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie C n.2 Milanese: "Catania, stasera è una partita decisiva per la stagione. Il Perugia deve evitare i playout"
Immagine news Altre Notizie n.3 Zazzaroni: "Juve, mercato fallimentare. Totti? La Roma non può farne a meno..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Parma, Strefezza: "Ecco perché sono tornato in Italia. Pellegrino? In area è un animale"
Immagine news Serie A n.2 Bressan d'accordo con Vanoli: "Condivido le scelte nel lasciare alcuni big a Firenze"
Immagine news Serie A n.3 Giudice Sportivo: un turno di stop per Allegri e Paz. Nessun provvedimento per Fabregas
Immagine news Serie A n.4 Hauge: "Con l'Inter vittoria diversa dalle altre. A San Siro per dimostrare di essere competitivi"
Immagine news Serie A n.5 Atalanta in campo in vista del Napoli: oggi allenamento a Zingonia, terapie per due
Immagine news Serie A n.6 Playoff di Champions, Fontana: "L'Atalanta può ribaltare lo 0-2 dell'andata. E sul 4° posto..."
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Calabro: “Il mio obiettivo è restare in Serie B. Col Monza serve una partita da Carrarese”
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia, Ricciardi si presenta: "Non c’è un io, qui c’è un noi"
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, Cicconi: "Essere qui è un sogno, vorrei tanto segnare sotto la Sud"
Immagine news Serie B n.4 Venezia, Dagasso e l’ironia del destino: possibile titolare contro il suo Pescara
Immagine news Serie B n.5 Catanzaro, Petriccione: "I playoff sono qualcosa di magico, a tutti piace sognare"
Immagine news Serie B n.6 Serie B, gli arbitri della 26ª giornata: Arena per Venezia-Pescara, Mucera a Frosinone
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Lupo: “Il progetto delle seconde squadre non mi ha convinto. FVS? La è strada giusta”
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, la panchina di Raffaele resta in bilico: Stendardo e Caserta le alternative
Immagine news Serie C n.3 Siracusa, è in arrivo una penalizzazione pesantissima: il club rischia il -9
Immagine news Serie C n.4 Cittadella, Marchetti: "Troppo discontinui. Playoff? Possiamo essere protagonisti"
Immagine news Serie C n.5 Triestina, due anni di spese pazze con ingaggi nettamente superiori alla media per la Serie C
Immagine news Serie C n.6 Serie C, recupero 25ª giornata Girone C: il Catania batte il Trapani. E tiene viva la corsa promozione
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Jagiellonia-Fiorentina, viola a caccia degli ottavi anche con il turnover
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Brann-Bologna, i rossoblù cercano conferme anche in Europa
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bodo/Glimt-Inter, Chivu cerca la settima vittoria consecutiva nel gelo norvegese
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juve all'Allianz per un posto nei quarti. Il programma della Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.2 Real Madrid e Arsenal conquistano i derby nei quarti. I risultati di Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.3 Hacken ed Eintracht in scioltezza, i risultati dei quarti di finale di Women's Europa Cup
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Canzi: "Contro il Wolfsburg una delle gare più importanti degli ultimi anni"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia femminile, inizia il cammino verso il Mondiale: 27 convocate per le sfide con Svezia e Danimarca
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women sensibilizza sull'HPV. Gravina: "Rafforzati i principi e la visione di Federazione"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV