Minnesota, James Rodriguez riceve il visto: può finalmente allenarsi e giocare

James Rodríguez può tirare un sospiro di sollievo. Secondo il quotidiano Pioneer Press, il centrocampista colombiano, che si è trasferito questo inverno al Minnesota in MLS, avrebbe ottenuto il visto di lavoro necessario per allenarsi e scendere in campo. Dopo settimane di incertezza amministrativa, questa svolta libera il giocatore dalla minaccia di controlli da parte dell’ICE, l'agenzia federale per l’immigrazione statunitense che ha fatto discutere nelle ultime settimane per i metodi poco ortodossi utilizzati, che hanno portato alla morte di Alex Pretti e Renee Good.

Senza il visto, Rodríguez non avrebbe potuto partecipare agli allenamenti né giocare le partite, mettendo a rischio la sua stagione e la preparazione per la Coppa del Mondo 2026 con la nazionale colombiana. La situazione, particolarmente delicata in un contesto politico e sociale già teso, aveva creato settimane di incertezza attorno all’ex Real Madrid e Bayern Monaco.

Durante la presentazione ufficiale, Rodríguez ha espresso tutta la sua gratitudine per l’accoglienza ricevuta dalla comunità latina del club: "Sono nato con la voglia di lottare sempre. Senza speranza non ci sono sogni. Spero di poter aiutare tante persone a essere felici giocando a calcio per questo club", ha dichiarato il colombiano, evitando riferimenti politici diretti ma sottolineando la sua determinazione.

Nonostante il via libera, James non ha ancora potuto unirsi al gruppo per la trasferta in Texas contro l’Austin nella prima giornata di MLS e accusa un ritardo nella preparazione fisica. Sarà quindi necessario un periodo di integrazione con i nuovi compagni prima di vederlo in piena forma in campo, ma l’ottenimento del visto rappresenta un passo fondamentale per la sua nuova avventura americana.