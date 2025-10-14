Eintracht Francoforte, Brown nel mirino delle big: Real, Arsenal e Manchester City su di lui

Dopo l'esplosione con la maglia dell'Eintracht Francoforte la scorsa stagione, Nathaniel Brown sta attirando l'attenzione dell'élite europea. Secondo quanto riportato da Sport BILD, Real Madrid, Arsenal e Manchester City hanno messo nel mirino il 22enne. Il tabloid tedesco aggiunge che anche il Milan aveva già corteggiato intensamente il terzino la scorsa estate.

Tuttavia, il talentuoso laterale sinistro ha rifiutato l'offerta perché desiderava rimanere all'Eintracht Francoforte per dare continuità al suo momento positivo. Nella stagione in corso Brown ha collezionato otto presenze, con due assist e un gol: sono sei in Bundesliga e due in Champions, per un totale di 533 minuti. L'anno passato ha invece collezionato 32 gettoni, 4 gol e ben 8 assist in campionato, con oltre 2000 minuti passati in campo. Numeri che fanno il paio con quanto dimostrato con il Norimberga.

Il contratto di Brown con il club di Francoforte scade nel 2030, ma l'Eintracht sembra destinato a un'altra consistente iniezione di liquidità nel caso in cui decidesse di cederlo. Omar Marmoush (valore stimato passato da 26 a 75 milioni di euro) e Hugo Ekitiké (passato da 23 a 95 milioni di euro) sono gli esempi di come il club tedesco abbia saputo massimizzare i profitti nelle ultime due finestre di mercato.