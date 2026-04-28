Kutlu brilla in Turchia, ci pensa l'Espanyol. Ma i catalani devono trattare col Galatasaray

L’Espanyol torna alla carica per Berkan Kutlu. Il centrocampista turco, nato in Svizzera e in possesso anche del passaporto elvetico, si è preso la scena nell’ultimo turno di campionato con una prestazione decisiva: una doppietta che ha regalato al Konyaspor il successo per 2-1 contro il Trabzonspor nella Süper Lig.

Arrivato a gennaio dal Galatasaray, Kutlu ha firmato un accordo particolare: sei mesi con opzione per ulteriori due stagioni. Una formula che apre scenari interessanti in vista dell’estate. A giugno, infatti, il giocatore potrà decidere se rinnovare con il Konyaspor o liberarsi per valutare nuove opportunità da svincolato.

Secondo quanto filtra, il club catalano è già tornato in azione, riallacciando i contatti con il suo entourage e in particolare con l’agente Burak Kutu. Non è la prima volta: già la scorsa estate l’Espanyol aveva provato ad affondare il colpo, senza però riuscire a trovare un’intesa.

Sulle tracce del classe 1998 c’è anche il Racing Santander, ma il giocatore sembra orientato a prendere una decisione solo dopo aver capito in quale categoria giocherà il club nella prossima stagione. A complicare il quadro restano le richieste del Galatasaray, che in passato ha posto condizioni rigide per la cessione: circa 4,5 milioni di euro per il cartellino. Una cifra che aveva bloccato la trattativa, nonostante la volontà del giocatore di trovare maggiore continuità.