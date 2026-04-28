Il City ha l'erede di Haaland "in casa": il 17enne Dell è la nuova stellina del Bahia

L'"Haaland do Sertao" sta attirando sempre più attenzione all’interno del City Football Group, che detiene indirettamente il controllo del giocatore attraverso il Bahia. Dell (Wenderson Wanderley Santos de Melo), classe 2007, è già considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio sudamericano. La sua esplosione è avvenuta al Mondiale Under 17 dello scorso anno, dove si è messo in mostra convincendo il Bahia a integrarlo progressivamente tra prima squadra e formazione U20.

Sotto la guida di Rogério Ceni, l'attaccante ha già avuto modo di debuttare nel campionato statale, il Baiano, rispondendo con numeri importanti: quattro gol in nove partite e un impatto immediato che gli è valso anche minuti nel Brasileirão e in Copa Libertadores. "È un ragazzo che si sta impegnando molto e sta dimostrando di avere la giusta intensità fisica per questo livello", ha dichiarato l'ex portiere, aggiungendo: "Sta rispettando le aspettative e sono molto soddisfatto del suo percorso".

Attaccante rapido, alto 1,77 m e dotato di grande efficacia sotto porta, Dell è stato inserito dal Guardian tra i migliori talenti della classe 2007 nella lista "Next Generation", confermando un hype ormai internazionale. Il City Football Group sta già valutando il suo futuro percorso di crescita in Europa. L’idea sarebbe quella di inserirlo gradualmente in uno dei club satellite del gruppo, con opzioni che vanno dal Girona al Troyes, fino al Lommel, prima di un eventuale approdo al Manchester City.

Sul giocatore pesa già una valutazione importante: una clausola da 100 milioni di euro, record per il club brasiliano. Un investimento che testimonia la fiducia nelle sue potenzialità. Per ora, però, Dell resta concentrato sul presente: crescere, giocare e continuare a segnare in Brasile, con l’obiettivo dichiarato di diventare il nuovo riferimento offensivo della Seleção.