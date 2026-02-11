Copa del Rey, la Real Sociedad sbanca Bilbao nell'andata delle semifinali
TUTTO mercato WEB
La Real Sociedad vince la semifinale d'andata di Copa del Rey: Sbancato il "San Mamés" di Bilbao, nel sentito derby basco contro l'Athletic. Gara decisa al 62' da Turrientes. Partita di ritorno che si giocherà a San Sebastian il 4 marzo. La seconda semifinale è in programma domani e vedrà sfidarsi Atlético Madrid e Barcellona. Gara d'andata nella capitale spagnola, ritorno in Catalogna il 3 marzo.
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: Luis Henrique chiarisce il metodo-Chivu. Milan: l’operazione scudetto passa dal suo gioiello. Juve: lo sgarro a Spalletti. Roma: applausi alla dirigenza. E su Napoli-Como…
Le più lette
1 Inter: Luis Henrique chiarisce il metodo-Chivu. Milan: l’operazione scudetto passa dal suo gioiello. Juve: lo sgarro a Spalletti. Roma: applausi alla dirigenza. E su Napoli-Como…
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile