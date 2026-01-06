Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Coppa d'Africa, Diallo trascina la Costa D'Avorio ai quarti. Tutte le big ancora in corsa

Coppa d'Africa, Diallo trascina la Costa D'Avorio ai quarti. Tutte le big ancora in corsaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:12Calcio estero
Michele Pavese

La Costa d’Avorio conferma il proprio valore e vola ai quarti di finale della Coppa d’Africa 2025 con una prestazione autoritaria contro il Burkina Faso. Nell’ultimo ottavo di finale, i campioni in carica hanno imposto sin dai primi minuti il loro gioco, sfruttando la rapidità e la tecnica sulle fasce di Yan Diomandé e Amad Diallo, mentre gli avversari hanno faticato a creare pericoli concreti nonostante un buon percorso nella fase a gironi.

È stato Diallo a sbloccare il match con un delizioso pallonetto a conclusione di un contropiede letale, firmando così il suo terzo gol nel torneo e diventando il primo ivoriano a raggiungere questo traguardo in una singola edizione dal 2012, quando ci riuscì Didier Drogba. La Costa d’Avorio ha continuato a spingere e al 32’ Diomandé ha raddoppiato con un preciso tiro su assist di Diallo, spegnendo quasi ogni velleità dei burkinabé.

Nella ripresa il Burkina Faso ha provato a reagire con l’ingresso di Minoungou, ma la difesa ivoriana, guidata da un impeccabile Fofana, ha respinto ogni minaccia. Gli Elefanti hanno controllato la partita e all’87’ Bazoumana Touré ha chiuso i conti con il 3-0 definitivo, suggellando una vittoria netta e convincente.

La Costa d’Avorio si prepara ora ad affrontare l’Egitto nei quarti di finale. Questo il quadro completo, tutte le grandi sono ancora in corsa:
Mali-Senegal
Camerun-Marocco
Egitto-Costa d’Avorio
Nigeria-Algeria.

Articoli correlati
Coppa d'Africa, vittorie in rimonta per Costa d'Avorio e Camerun: entrambe agli ottavi... Coppa d'Africa, vittorie in rimonta per Costa d'Avorio e Camerun: entrambe agli ottavi
Pronostico Gabon-Costa d'Avorio, campioni in carica a caccia del primo posto nel... Pronostico Gabon-Costa d'Avorio, campioni in carica a caccia del primo posto nel girone
Mbappé pazzo per la Coppa d'africa. Hakimi: "È un piacere la sua presenza in Marocco"... Mbappé pazzo per la Coppa d'africa. Hakimi: "È un piacere la sua presenza in Marocco"
Altre notizie Calcio estero
Ricordate Gabigol? L'ex Inter si presenta al Santos e tifosi lo minacciano Ricordate Gabigol? L'ex Inter si presenta al Santos e tifosi lo minacciano
Castellanos in campo 90' ma il West Ham perde ancora: il Nott. Forest passa in rimonta... Castellanos in campo 90' ma il West Ham perde ancora: il Nott. Forest passa in rimonta
Mourinho sull'esonero di Amorim: "Ognuno risponde per sé. Solo lui sa cosa è successo"... Mourinho sull'esonero di Amorim: "Ognuno risponde per sé. Solo lui sa cosa è successo"
Coppa d'Africa, Diallo trascina la Costa D'Avorio ai quarti. Tutte le big ancora... Coppa d'Africa, Diallo trascina la Costa D'Avorio ai quarti. Tutte le big ancora in corsa
Erik ten Hag cambia vita: dalla prossima stagione sarà il direttore tecnico del Twente... UfficialeErik ten Hag cambia vita: dalla prossima stagione sarà il direttore tecnico del Twente
Manchester United, Fletcher presenta il suo staff: ad aiutarlo ci sarà anche Evans... Manchester United, Fletcher presenta il suo staff: ad aiutarlo ci sarà anche Evans
Marsiglia, via uno degli esuberi? Blanco può tornare in Spagna, lo cercano in seconda... Marsiglia, via uno degli esuberi? Blanco può tornare in Spagna, lo cercano in seconda serie
Il Magonza prende Silas: l'esterno congolese lascia lo Stoccarda a titolo definitivo... UfficialeIl Magonza prende Silas: l'esterno congolese lascia lo Stoccarda a titolo definitivo
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Juventus al bivio: sconfessare il grande acquisto estivo o dare fiducia a chi non segna? C'è una soluzione che può mettere tutti d'accordo
Le più lette
1 Milan-Genoa, le probabili formazioni: torna Pulisic. Fullkrug ancora in panchina
2 Lazio scatenata, Guendouzi al Fenerbahçe in chiusura. Ora tutto su Maldini e Loftus-Cheek
3 Juventus al bivio: sconfessare il grande acquisto estivo o dare fiducia a chi non segna? C'è una soluzione che può mettere tutti d'accordo
4 Lazio, ecco il centravanti per Sarri: biancocelesti in chiusura per Petar Ratkov. I dettagli
5 Lazio-Fiorentina, le probabili formazioni: Pedro centravanti. Torna Kean dal 1'
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Sassuolo-Juventus 0-3, le pagelle: la redenzione di David, anche Miretti ricompensa Spalletti
Immagine top news n.1 Una grande Juventus al Mapei Stadium: Sassuolo battuto 3-0 in una sfida senza storia
Immagine top news n.2 Roma, Gasperini in silenzio dopo il Lecce: domani incontro con i Friedkin
Immagine top news n.3 La Lazio pesca a casa di Haaland e Sesko per il post Castellanos: chi è Petar Ratkov
Immagine top news n.4 Roma, Gasperini non parla dopo la vittoria sul Lecce: colpa del mercato? Il retroscena
Immagine top news n.5 Fiorentina molto vicina a Brescianini, ecco la proposta che può convincere l'Atalanta
Immagine top news n.6 Roma, Massara: "Raspadori situazione in evoluzione, Zirkzee non piace solo a noi"
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: il Como aggancia Juve e Roma. Pisa fanalino di coda
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il peggior club al Mondo dove lavorare per un grande (o mediocre) allenatore Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come ha fatto il gioiello di De Zerbi a diventare una meteora della Roma
Immagine news podcast n.2 Juventus, il regista è la priorità: ora Guido Rodriguez, per l'estate l'obiettivo è Tonali
Immagine news podcast n.3 Lazio finalmente il mercato. per Sarri un vice Zaccagni, una mezzala e il sostituto di Castellanos
Immagine news podcast n.4 Fiorentina, la rivoluzione di gennaio: ecco chi arriva e chi parte
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Giammarioli: “Bruzzaniti al Catania può spostare gli equilibri del girone C”
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter, Napoli e Milan: il fattore decisivo per lo Scudetto secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Garzya: "Lecce, che occasione con la Roma. Falcone merita una grande"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juve, Thuram e i foglietti di Spalletti: "Indicazioni chiare. A me? Non scrive niente"
Immagine news Serie A n.2 Le ultime di casa Genoa verso il Milan: dubbi sulla presenza di Otoa, domani la decisione
Immagine news Serie A n.3 Juve, Spalletti torna sul rigore di David: "Non è che Locatelli l'ha fatto battere a uno a caso..."
Immagine news Serie A n.4 Sassuolo, Grosso: "La Juve ha meritato. Contenti però del nostro percorso sin qui"
Immagine news Serie A n.5 La miglior risposta possibile di Miretti a Spalletti: il gol allontana il mercato e avvicina la Juventus
Immagine news Serie A n.6 Juve, Miretti: "Buone sensazioni ma non abbiamo fatto ancora niente. Possiamo crescere ancora"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari, Antonucci non ha convinto: può tornare subito allo Spezia
Immagine news Serie B n.2 Spezia, Bohinen il preferito per sostituire Esposito. Concorrenza dei Glasgow Rangers
Immagine news Serie B n.3 Avellino, Manzi in uscita: sul difensore ci sono Cosenza e Crotone
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, poco spazio per Riccio: oltre all'Avellino, ci sono anche Monza e Bari
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia, colpo a sorpresa del direttore Lovisa: arriva Zeroli in prestito secco
Immagine news Serie B n.6 Reggiana, sirene dalla Turchia per Tavsan: la decisione finale spetta all'Hellas Verona
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Arzignano, Coppola ai saluti: il difensore torna a Malta e firma con il Birkirkara
Immagine news Serie C n.2 Catania, Luperini in uscita: il centrocampista al Livorno in prestito
Immagine news Serie C n.3 Giammarioli: “Bruzzaniti al Catania può spostare gli equilibri del girone C”
Immagine news Serie C n.4 Trento, poco spazio per il giovane Meconi: può tornare subito al Genoa
Immagine news Serie C n.5 Ascoli, bruciata la concorrenza del Ravenna: in arrivo Galuppini dal Mantova
Immagine news Serie C n.6 Serie C, multate nove società: mano pesante per Cosenza e Trapani
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Fiorentina, sfida ad alta tensione all'Olimpico
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Parma-Inter, Chivu torna a Parma per difendere la vetta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Verona, Conte vuole prendersi momentaneamente la vetta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 L'Inter Women dilaga in amichevole nel ritiro a Malta: 12 reti all'Hibernians
Immagine news Calcio femminile n.2 L'Inter Women in ritiro a Malta. Oggi alle 19:00 amichevole contro l’Hibernians
Immagine news Calcio femminile n.3 Napoli Women, per la fascia sinistra ecco il rinforzo. Contratto fino al 2027 per Kainulainen
Immagine news Calcio femminile n.4 È la difesa a scaldare l'inizio del mercato. Juventus e Roma alla ricerca di rinforzi
Immagine news Calcio femminile n.5 Cresce ancora il Como Women: inaugurato oggi il nuovo fitness sport center
Immagine news Calcio femminile n.6 C'è un addio in casa Lazio Women. Ashworth-Clifford risolve con la società capitolina
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi sta meglio tra le cinque grandi? Il mercato invernale è pericoloso…