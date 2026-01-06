Coppa d'Africa, Diallo trascina la Costa D'Avorio ai quarti. Tutte le big ancora in corsa

La Costa d’Avorio conferma il proprio valore e vola ai quarti di finale della Coppa d’Africa 2025 con una prestazione autoritaria contro il Burkina Faso. Nell’ultimo ottavo di finale, i campioni in carica hanno imposto sin dai primi minuti il loro gioco, sfruttando la rapidità e la tecnica sulle fasce di Yan Diomandé e Amad Diallo, mentre gli avversari hanno faticato a creare pericoli concreti nonostante un buon percorso nella fase a gironi.

È stato Diallo a sbloccare il match con un delizioso pallonetto a conclusione di un contropiede letale, firmando così il suo terzo gol nel torneo e diventando il primo ivoriano a raggiungere questo traguardo in una singola edizione dal 2012, quando ci riuscì Didier Drogba. La Costa d’Avorio ha continuato a spingere e al 32’ Diomandé ha raddoppiato con un preciso tiro su assist di Diallo, spegnendo quasi ogni velleità dei burkinabé.

Nella ripresa il Burkina Faso ha provato a reagire con l’ingresso di Minoungou, ma la difesa ivoriana, guidata da un impeccabile Fofana, ha respinto ogni minaccia. Gli Elefanti hanno controllato la partita e all’87’ Bazoumana Touré ha chiuso i conti con il 3-0 definitivo, suggellando una vittoria netta e convincente.

La Costa d’Avorio si prepara ora ad affrontare l’Egitto nei quarti di finale. Questo il quadro completo, tutte le grandi sono ancora in corsa:

Mali-Senegal

Camerun-Marocco

Egitto-Costa d’Avorio

Nigeria-Algeria.