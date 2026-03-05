Saiss: "Diaz ha voluto fare il supereroe. Pensavo che avrebbe tirato forte e centrale"

A due mesi dalla finale persa della Coppa d'Africa 2025 contro il Senegal, in Marocco la ferita è ancora aperta. A turbare è soprattutto l’episodio che ha segnato la partita: il rigore calciato con il cucchiaio e fallito da Brahim Díaz nei minuti finali.

Tra i più colpiti da quel momento c’è Romain Saïss. L’ex capitano dei Leoni dell’Atlante, rimasto in panchina per problemi fisici durante la finale, ha raccontato le proprie sensazioni in una lunga intervista a Colinterview, senza nascondere l’amarezza per quanto accaduto. "Quando ha provato quella soluzione, mi sono girato subito, mi sono messo le mani sulla testa e ho detto: 'Non può aver davvero osato farlo'", ha spiegato il difensore marocchino. Saïss ha poi voluto fare un paragone con altri rigori sbagliati in passato: "Puoi sbagliare un penalty, succede nel calcio. È capitato anche a Achraf Hakimi in un momento importante, così come a Hakim Ziyech. Loro però hanno tirato normalmente. Fa parte del gioco".

Diverso, secondo lui, il contesto di quella scelta. "Era l’ultimo momento della partita, erano 50 anni che non vincevamo la Coppa d’Africa, dal 1976, e più di vent’anni che non arrivavamo in finale. E giocavamo in casa. Pensavo avrebbe tirato forte al centro e basta". L’ex capitano ha poi ammesso quanto quell’episodio continui a pesare: "Da quel momento mi sento vuoto". Allo stesso tempo, Saïss ha difeso il compagno: "Che l’abbia fatto apposta? A questo livello è impossibile. Avrebbe potuto essere l’eroe, ma ha voluto essere il supereroe". Ora la selezione marocchina si prepara a voltare pagina con il nuovo commissario tecnico Mohamed Ouahbi, che presto annuncerà la sua prima lista di convocati. E proprio Brahim Díaz potrebbe essere ancora uno dei protagonisti della nuova era.