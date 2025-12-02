Coppa d'Africa, la denuncia dei CT: i giocatori saranno liberati troppo tardi dai club

La preparazione delle nazionali africane in vista della Coppa d’Africa 2025, in programma dal 21 dicembre in Marocco, rischia di essere incompleta. I selezionatori hanno appreso solo nelle ultime ore che molti dei loro giocatori impegnati nei club europei saranno liberi dalle rispettive squadre solo una settimana prima del torneo, mettendo a rischio piani e programmi di allenamento.

Inizialmente la CAF aveva indicato come data di disponibilità il prossimo 8 dicembre, ma i club europei, tra cui molte squadre di Ligue 1 come Paris FC, Monaco, Angers, Metz e Le Havre, lasceranno partire i propri internazionali solo dopo la 16ª giornata del campionato, tra il 12 e il 14 dicembre. La decisione, sostenuta dall’ECA (Associazione Europea dei Club), permette alle squadre impegnate nelle coppe europee di contare sui giocatori fino all’ultimo weekend prima del torneo. Tuttavia, ad oggi non è ancora arrivata alcuna comunicazione ufficiale da parte della FIFA.

Gli allenatori, scoperta la notizia, hanno reagito con sorpresa e frustrazione. Patrice Beaumelle, CT dell’Angola, denuncia il rischio di compromettere stage preparatori, voli, hotel e partite amichevoli già organizzate. Gernot Rohr, selezionatore del Benin, sottolinea l’impossibilità di pianificare con certezza il lavoro tecnico e tattico con i giocatori europei. Con le squadre obbligate ad arrivare in Marocco almeno quattro giorni prima del primo match, la qualità della preparazione potrebbe risentirne e rischia di penalizzare soprattutto le nazionali meno strutturate, costrette a reinventare programmi e logistica all’ultimo momento.