Sneijder è sicuro: "Mbappé vincerà il Pallone d'Oro 2026. Vinicius lo meritava due anni fa"

Wesley Sneijder ne è sicuro. Kylian Mbappé vincerà il prossimo Pallone d'Oro. Quanto sta facendo con la "camiseta blanca" porterà il classe 1998 ad alzare il massimo trofeo a livello individuale. L'ex fantasista dell'Inter del Triplete ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna di Marca soffermandosi proprio sull'attaccante francese, elogiandolo per la sua stagione al Real Madrid e sottolineando le sue qualità:

"Sostengo che, con l'attuale sistema di punteggio, sono quasi certo al 100% che Mbappé vincerà il trofeo la prossima stagione - ha esordito senza batter ciglio -. Inoltre, è diventato un vero attaccante: è più efficace di quanto non fosse quando giocava sulla fascia. Il Real Madrid non ha bisogno di un giocatore come Haaland".

Rimanendo invece sul reparto offensivo delle Merengues, l'olandese ha parlato poi anche di Vinicius sempre in ottica Pallone d'Oro: "Quanto a Vinicius - ha proseguito l'ex numero 10 nerazzurro - potrebbe vincerlo l'anno successivo. Entrambi hanno il potenziale. Vinicius forse avrebbe potuto vincerlo già due anni fa. Se lo meritava allora, ma non c'è niente di cui vergognarsi. Personalmente, e non so cosa pensino gli altri, quella stagione ero più contento di alzare la Champions League che - ha concluso Sneijder - di vincere il Pallone d'Oro senza la Champions League