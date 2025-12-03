Arteta blinda Rice a doppia mandata: "Starà all'Arsenal ancora per molti molti anni"

Mikel Arteta, tecnico dei Gunners, ha espresso il suo pieno sostegno a Declan Rice, affermando che il centrocampista resterà all'Arsenal per "molti anni a venire", nel pieno della sua spettacolare forma con la squadra londinese, di cui è anche l'acquisto record di ogni tempo in termini di spesa. Soldi che comunque saranno sicuramente considerati ben spesi dai tifosi, visto il rendimento eccezionale dell'ex West Ham, leader non solo dei Gunners ma anche della Nazionale inglese.

Rice ha impressionato per tutta la stagione all'Arsenal, con quella che è stata forse la sua migliore prestazione stagionale arrivata la scorsa settimana nella vittoria contro il Bayern Monaco, match che gli è valso il premio di Migliore in Campo. Rice è sotto contratto con l'Arsenal fino al 2028, con un'opzione per un anno aggiuntivo. Resta memorabile la sua prestazione dell'anno scorso contro il Real Madrid, sconfitto grazie a due sue magistrali punizioni.

Interrogato sulle recenti prestazioni del giocatore, Arteta ha risposto: "Lo ha dimostrato in ogni fase del percorso, con un comportamento, un modo di agire e prestazioni e atteggiamenti che sono al massimo livello. È qualcuno che - io ne sono certo, il club ne è certo - avremo con noi per molti anni".