Caos Coppa d'Africa, Diouf: "Vergogna per il calcio africano, sono scioccato"

Una decisione senza precedenti quella presa dalla CAF in merito ad una finale di un torneo importante come la Coppa d'Africa: trofeo tolto al Senegal per la confusione generale creata negli ultimi minuti di gioco e assegnato a tavolino, a distanza di mesi, al Marocco. Una scelta che ovviamente continua e continuerà a far discutere.

Diverse voci in Senegal si sono levate per criticare questa decisione, tra cui quella di El-Hadji Diouf, leggenda della Nazionale senegalese. Queste le sue parole: "Come tutti gli altri, inizialmente sono rimasto scioccato dalla decisione della CAF. Abbiamo presentato ricorso al TAS. Ora, lasciamo tutto nelle loro mani. Siamo sicuri di aver vinto sul campo. L'arbitro ci ha permesso di rientrare in campo. Loro hanno sbagliato il rigore. Poi siamo andati ai supplementari e abbiamo vinto. Abbiamo portato a termine la partita. Non ho molto altro da dire, e penso che sia una vergogna per il calcio africano".

Poi ha aggiunto: "Il mondo ci punta il dito contro e dice che non è giusto. Non è questo ciò di cui ha bisogno il calcio africano. Abbiamo bisogno di tutti perché siamo un continente che non vive da molto tempo in termini di libertà. Quindi, ci sono poche cose che possono distrarci. Ringrazio tutti i paesi che sostengono il Senegal e che oggi sostengono la giustizia. E credo che presto il mondo farà luce su tutto questo ”, ha dichiarato l'ex nazionale senegalese.