Coppa d'Africa, il Senegal di Koulibaly parte bene: 3-0 al Botswana, doppietta Nico Jackson

Anche il Senegal ha fatto il suo debutto ufficiale nella Coppa d'Africa 2025. Un esordio stellare per la banda di Pape Thiaw e l'ex Napoli Koulibaly, che hanno travolto 3-0 il Botswana nel segno di Nico Jackson: l'attaccante in prestito dal Bayern Monaco ha sfoderato una doppietta, poi Ndiaye ha calato il tris. Da segnalare in campo dal 69' anche baby Mbaye, classe 2008 del PSG alla prima presenza nella CAN in carriera.

Il risultato

Senegal - Botswana 3-0

40' N.Jackson (S), 58' N.Jackson (S), 90' Ndiaye (S)

Formazioni ufficiali

Senegal (4-2-3-1) E. Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhate, Jakobs; Gana Gueye, Pape Gueye; Mané, Ndiaye, I. Sarr; Jackson.

Botswana (4-1-4-1) Phoko; Ditlhokwe, Velaphi, Gaolaolwe, Johnson; Mohutsiwa, Ditsele, Kebatho; Cooper, Orebonye, Seakanyeng.

Classifica

1. Senegal 3 punti

2. DR Congo 3

3. Benin 0

4. Botswana 0