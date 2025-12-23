Il Senegal stravince, Mané criticato. Il CT replica a tono: "È il nostro Ronaldo e Messi"

Pape Thiaw, CT del Senegal, ha applaudito i suoi ragazzi per i primi tre punti conquistati in Coppa d'Africa 2025 contro il Botswana oggi dopo il 3-0. "La squadra è stata davvero seria. I giocatori hanno rispettato le indicazioni, hanno fatto ciò che serviva, hanno fatto il loro lavoro", ha commentato in conferenza stampa post-vittoria. "Era importante. Sappiamo quanto sia fondamentale iniziare bene la prima partita di una competizione. Abbiamo visto che i ragazzi volevano davvero questa vittoria".

E ha aggiunto: "Hanno giocato molto bene, complimenti a loro. Di fronte avevamo una squadra davvero forte, compatta, che in certi momenti ci ha creato problemi". Ma il bicchiere mezzo vuoto il tecnico di 44 anni non ha faticato a trovarlo: "Anche se avremmo potuto segnare più gol, quello che porto via da questa partita è la serietà della mia squadra", il commento del CT Thiaw.

In seguito si è ritrovato a dover difendere Sadio Mané, attaccante dell'Al Nassr ed ex Liverpool rimasto a secco durante nella partita di debutto della CAN 2025: "Ha fatto una buona partita. È vero, gli è mancato il gol finale. Nel primo tempo, sul primo gol, è lui che attira la difesa e serve l’ultimo passaggio, il penultimo passaggio", l'analisi proposta dal suo allenatore. "Nel secondo tempo, è mancata un po’ di fortuna. Poi, Sadio Mané sa cosa fare in queste situazioni. Penso che correggerà questo aspetto e, per me, oggi si tratta più di un po’ di sfortuna".

E in chiusura mister Thiaw si è allargato anche ad elogi forti per Mané: "È qualcuno di molto importante nella squadra, conosciamo le sue capacità, sappiamo cosa può darci. Lo ripeto qui, è il nostro Cristiano Ronaldo e il nostro Messi, quindi Sadio Mané, lo sappiamo. Non ho nemmeno bisogno di giudicarlo".