Coppa d'Africa, la Nigeria non perdona e fa tris vincendo il girone: 3-1 all'Uganda, eliminata
La Nigeria chiude il girone di qualificazione alla fase finale della Coppa d'Africa al primo posto con uno score di 9 punti su 9, grazie anche al successo 3-1 di oggi contro l'Uganda, che permette alle Super Eagles di passare agli ottavi di finale come una delle favorite del torneo. Dopo un primo tempo dominato, la Nigeria passa in vantaggio con Onuachu. Nel secondo tempo, l'Uganda resta in 10 uomini per l'espulsione del portiere Jamal Salim, per mani fuori area su tiro di Osimhen. Onyedika approfitta subito della superiorità numerica segnando due gol in tre minuti, portando il vantaggio delle Nigeria a 3 gol: l'Uganda accorcia le distanze con Mato, ma non basta. La squadra esce dal torneo con un solo punto.
I risultati
Tanzania-Tunisia 1-1
Nigeria-Uganda 3-1
CLASSIFICA
Nigeria 9
Tunisia 4
Tanzania 2
Uganda 1