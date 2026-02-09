Lite Osimhen-Lookman, il CT della Nigeria: "Piccolo scontro, in hotel poi si sono parlati"

Ospite del programma 'After Afrique' su RMC Sport, il CT della Nigeria Eric Chelle ha fatto chiarezza su un episodio che ha destato scalpore nel corso degli ottavi di finale della Coppa d'Africa contro il Mozambico. Quando, prima della vittoria assegnata per 4-0, sono scattate scintille tra Victor Osimhen e Ademola Lookman.

"In campo c'è stata una discussione con Lookman", ha esordito l'allenatore delle Super Eagles. "Victor gli ha detto: 'Dobbiamo smetterla di giocare davanti alla porta'. Gli animi si sono scaldati, c'è stato un piccolo scontro, ma fa parte della vita di uno spogliatoio. A fine match Victor era ancora nervoso, aveva bisogno di tempo per calmarsi. Una volta fatto, è tornato il Victor che conosciamo. Non è mai stato in dubbio che giocasse contro l'Algeria".

Chelle ha poi aggiunto che la questione si è risolta autonomamente: "Quello che succede nello spogliatoio resta lì. Non ho nemmeno dovuto intervenire: tornati in hotel hanno parlato tra loro ed era tutto finito". Con un breve commento dedicato all'attuale centravanti del Galatasaray, ex Napoli: "È una macchina. Se in allenamento non segna, impazzisce. Per lui non è una sagra della parrocchia, vuole vincere tutto". Invece su Lookman, che ha lasciato l'Atalanta per sbarcare all'Atletico Madrid a gennaio: "È uguale, ma più calmo. Ho visto molti attaccanti, ma come calciano loro, destro e sinistro... è un livello altissimo".