Coppa di Francia, avanti il Lens rivelazione: Sochaux spazzato via con un netto 0-3
Il Lens prosegue la sua stagione da applausi, in Coppa di Francia oltre che in Ligue 1. La formazione di Pierre Sage, infatti, ha appena vinto con un netto 0-3 il match contro il Sochaux valido per i sedicesimi di finale. Edouard sblocca il match al 22', poi nel secondo tempo Udol e Sima completano il tris. Di seguito il tabellone completo:
Coppa di Francia, sedicesimi di finale
Angers-Tolosa 1-1 (5-6 d.c.r.)
US Orleans-Monaco 1-3
Montreuil-Amiens 2-4
Bastia-Troyes 0-2
Avranches - Strasburgo 0-6
Hauts Lione - Lorient 1-3
Le Puy-en-Velay - Reims (supplementari in corso)
Istres - Laval 0-2
*in neretto le qualificate agli ottavi di finale
Domenica 11 gennaio ore 15:
Sochaux-Lens 0-3
Domenica gennaio 11 ore 18:
Nantes-Nizza
Metz-Montpellier
Chantilly US-Rennes
Le Mans FC-Nancy Lorraine
Domenica 11 gennaio ore 21:
Lille-Lione
Lunedì 12 gennaio ore 21.10:
PSG-Paris FC
Martedì 13 gennaio ore 21:
Bayeux-Marsiglia