Luis Enrique, che occasione dopo il pari del Lens. Gioca il Monaco: Ligue 1, il programma
In Francia, il Paris Saint-Germain mantiene il comando, ma il Lens resta in scia rendendo la corsa al titolo di Ligue 1 meno scontata del previsto. Nell'anticipo del 24° turno del massimo campionato, lo Strasburgo ha pareggiato con il Lens secondo in classifica, frenando i Sang et Or e offrendo la prima opportunità ghiotta a Luis Enrique e la sua ciurma di completare la mini fuga. Oggi in camp anche Rennes-Tolosa, mentre il Monaco ancora scottato per l'eliminazione contro i parigini dall'europa dovrà vedersela con gli Angers.
Il programma della 24^ giornata di Ligue 1
Venerdì 27 febbraio
Strasburgo - Lens 1-1
Sabato 28 febbraio
Rennes - Tolosa
Monaco - Angers
Le Havre - PSG
Domenica 1 marzo
Paris FC - Nizza
Lilla - Nantes
Lorient - Auxerre
Metz - Brest
Marsiglia - Lione
La classifica di Ligue 1
1. Paris Saint-Germain 54
2. RC Lens 52
3. Olympique Lione 45
4. Olympique Marsiglia 40
5. Lille 37
6. Rennes 37
7. Strasburgo 37
8. Monaco 34
9. Lorient 32
10. Tolosa 31
11. Brest 30
12. Angers 29
13. Le Havre 26
14. Nizza 24
15. Paris FC 23
16. Auxerre 17
17. Nantes 17
18. Metz 13
