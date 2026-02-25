Ufficiale Il Lens blinda il suo gioiello montenegrino: Bulatovic ha rinnovato fino al 2030

Il giovane centrocampista montenegrino Andrija Bulatovic ha già convinto il Lens. Arrivato la scorsa estate per 1,7 milioni di euro, il 19enne ha totalizzato 14 presenze in tutte le competizioni sotto la guida di Pierre Sage, dimostrando rapidità di adattamento e grande personalità.

Il club artésien ha deciso di premiare il giovane talento con un prolungamento contrattuale fino al 2030, consolidando così il suo ruolo nella rosa e nella rotazione della squadra. "Un adattamento lampo! - recita il comunicato ufficiale dei giallorossi -. Arrivato nell’Artois dopo aver concluso la stagione 2024/25 nel suo Montenegro, Andrija si è guadagnato subito uno spazio importante. Giovane centrocampista promettente e compagno solare, ora anche internazionale con 6 presenze, lega il suo futuro al Lens fino al 2030".

Il prolungamento sottolinea non solo la fiducia del club nelle qualità tecniche di Bulatovic, ma anche il desiderio di costruire attorno a lui una squadra giovane e di prospettiva. Il centrocampista montenegrino, già protagonista in Ligue 1, punta ora a diventare una presenza stabile e influente, con la possibilità di attirare l’attenzione anche di club più blasonati.