Ligue 1, Panichelli non basta allo Strasburgo: rimonta Lens, ma è solo pari. Il PSG può allungare
Non basta un gran bel gol di Panichelli, il quattordicesimo in questa Ligue 1 (capocannoniere insieme a Greenwood). Lo Strasburgo non vince, ma può ritenersi soddisfatto per aver fermato la seconda della classe, il Lens, capace di rimontare la rete di svantaggio con Sangarè a mezzora dalla fine. Finisce 1-1 e domani il PSG contro il Le Havre avrà la chance di allungare a +4 sul Lens in vetta alla classifica.
Il programma della 24^ giornata
Venerdì 27 febbraio
Strasburgo-Lens 1-1
Sabato 28 febbraio
Rennes-Tolosa
Monaco-Angers
Le Havre-PSG
Domenica 1° marzo
Paris FC-Nizza
Lorient-Auxerre
Metz-Brest
Lille-Nantes
Olympique Marsiglia-Lione
Questa la classifica di Ligue 1
1. Paris Saint-Germain - 54 pt (23 partite giocate)
2. Lens - 53 pt (24)
3. Olympique Lione - 45 pt (23)
4. Olympique Marsiglia - 40 pt (23)
5. Lilla - 37 pt (23)
6. Rennes - 37 pt (23)
7. Strasburgo - 35 pt (24)
8. Monaco - 34 pt (23)
9. Lorient - 32 pt (23)
10. Tolosa - 31 pt (23)
11. Brest - 30 pt (23)
12. Angers - 29 pt (23)
13. Le Havre - 26 pt (23)
14. Nizza - 24 pt (23)
15. Paris FC - 23 pt (23)
16. Auxerre - 17 pt (23)
17. Nantes - 17 pt (23)
18. Metz - 13 pt (23)