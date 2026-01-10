Coppa di Francia, lo Strasburgo ne fa 6 senza Rosenior e va agli ottavi: il tabellone completo
Alla prima uscita senza Liam Rosenior - ormai al Chelsea - in panchina ma con Gary O'Neil a capo, lo Strasburgo schianta l'Avranches - squadra di sesta divisione francese: finisce 6-0, con tanto di clean sheet, così accede direttamente agli ottavi di finale di Coppa di Francia.
Resta da capire il destino del Reims, alle prese con Le Puy-en-Velay - formazione di Serie C francese - ai tempi supplementari al termine dei 90 minuti regolamentari.
Coppa di Francia, sedicesimi di finale
Angers-Tolosa 1-1 (5-6 d.c.r.)
US Orleans-Monaco 1-3
Montreuil-Amiens 2-4
Bastia-Troyes 0-2
Avranches - Strasburgo 0-6
Hauts Lione - Lorient 1-3
Le Puy-en-Velay - Reims (supplementari in corso)
Istres - Laval 0-2
*in neretto le qualificate agli ottavi di finale
Domenica 11 gennaio ore 15:
Sochaux-Lens
Domenica gennaio 11 ore 18:
Nantes-Nizza
Metz-Montpellier
Chantilly US-Rennes
Le Mans FC-Nancy Lorraine
Domenica 11 gennaio ore 21:
Lille-Lione
Lunedì 12 gennaio ore 21.10:
PSG-Paris FC
Martedì 13 gennaio ore 21:
Bayeux-Marsiglia