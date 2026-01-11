Coppa di Francia, Nizza rimontato ma si salva ai rigori: Nantes out. Avanti Montpellier e Rennes
Manca solo Lilla-Lione all'appello dei sedicesimi di Coppa di Francia questa sera. Intanto il Nizza si salva per il rotto della cuffia, ai calci di rigore, contro il Nantes dopo essere stato rimontato e aver fallito precedentemente il penalty con Wahi. Al secondo tentativo, il più delicato, però non ha sbagliato.
Agli ottavi anche il Montpellier, che dilaga fuori casa contro il Metz (4-0), tris del Rennes ai danni del Chantilly (ridotto in 10 al 68' per rosso diretto a Yatabare). Infine, sempre al terno al lotto de rigori Le Mans supera Nancy e passa al turno successivo del torneo nazionale.
Coppa di Francia, sedicesimi di finale
Angers-Tolosa 1-1 (5-6 d.c.r.)
US Orleans-Monaco 1-3
Montreuil-Amiens 2-4
Bastia-Troyes 0-2
Avranches - Strasburgo 0-6
Hauts Lione - Lorient 1-3
Le Puy-en-Velay - Reims (supplementari in corso)
Istres - Laval 0-2
*in neretto le qualificate agli ottavi di finale
Domenica 11 gennaio ore 15:
Sochaux-Lens 0-3
Domenica gennaio 11 ore 18:
Nantes-Nizza 1-1 (1-2 d.c.r)
Metz-Montpellier 0-4
Chantilly US-Rennes 1-3
Le Mans FC-Nancy Lorraine 0-0 (1-0 d.c.r)
Domenica 11 gennaio ore 21:
Lille-Lione
Lunedì 12 gennaio ore 21.10:
PSG-Paris FC
Martedì 13 gennaio ore 21:
Bayeux-Marsiglia