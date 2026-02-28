La Ligue 1 accoglie la richiesta del PSG: gara rinviata per preparare al meglio la Champions

La gestione del calendario torna a sorridere al Paris Saint-Germain. In vista della doppia sfida europea contro il Chelsea negli ottavi di Champions League, il club parigino ha ottenuto lo slittamento dell’impegno di campionato contro il Nantes. La partita, inizialmente in programma nel weekend del 14-15 marzo per la Ligue 1, verrà disputata nella settimana del 20 aprile. La decisione è stata ufficializzata dalla LFP, che ha accolto la richiesta del PSG dopo aver incassato anche il via libera del Nantes.

Nel comunicato, la Lega ha spiegato le motivazioni del rinvio: “Su richiesta del Paris Saint-Germain, per preparare al meglio la doppia sfida contro il Chelsea negli ottavi di Champions League, e previo accordo con l’FC Nantes, il Consiglio di amministrazione della LFP ha deciso che la partita PSG-Nantes si giocherà la settimana del 20 aprile. Data e orario saranno definiti successivamente”.

Non è la prima volta che il club della capitale francese beneficia di una rimodulazione simile per affrontare al meglio gli impegni europei, una scelta che inevitabilmente riaccende il dibattito sull’equilibrio del calendario. Intanto, per il PSG, l’obiettivo è chiaro: concentrare energie e attenzione sulla Champions, con un’agenda alleggerita nel momento più delicato della stagione.