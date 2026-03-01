Ligue 1, i risultati del pomeriggio: successi per Lille e Brest, pari tra Lorient e Auxerre
Si sono concluse le gare di Ligue 1 iniziate alle ore 17:15. In attesa del big match di stasera tra Marsiglia e Lione, è arrivata oggi la vittoria interna del Lille contro il Nantes (1-0) e quella del Brest in trasferta (1-0 in casa del Metz). Infine scoppiettante 2-2 tra Lorient e Auxerre. Di seguito il riepilogo della 24esima giornata che si concluderà appunto stasera con l'ultima gara in calendario:
Il programma della 24^ giornata di Ligue 1
Venerdì 27 febbraio
Strasburgo - Lens 1-1
Sabato 28 febbraio
Rennes - Tolosa 1-0
Monaco - Angers 2-0
Le Havre - PSG 0-1
Domenica 1 marzo
Paris FC - Nizza 1-0
Lilla - Nantes 1-0
Lorient - Auxerre 2-2
Metz - Brest 0-1
Marsiglia - Lione
La classifica di Ligue 1
1. Paris Saint-Germain 57*
2. RC Lens 53*
3. Olympique Lione 45
4. Olympique Marsiglia 40
5. Rennes 40*
6. Lille 40*
7. Monaco 37*
8. Strasburgo 35*
9. Lorient 33*
10. Brest 33*
11. Tolosa 31*
12. Angers 29*
13. Le Havre 26*
14. Paris FC 26*
15. Nizza 24*
16. Auxerre 18*
17. Nantes 17*
18. Metz 13
* Una partita in più