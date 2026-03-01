Ligue 1, i risultati del pomeriggio: successi per Lille e Brest, pari tra Lorient e Auxerre

Si sono concluse le gare di Ligue 1 iniziate alle ore 17:15. In attesa del big match di stasera tra Marsiglia e Lione, è arrivata oggi la vittoria interna del Lille contro il Nantes (1-0) e quella del Brest in trasferta (1-0 in casa del Metz). Infine scoppiettante 2-2 tra Lorient e Auxerre. Di seguito il riepilogo della 24esima giornata che si concluderà appunto stasera con l'ultima gara in calendario:

Il programma della 24^ giornata di Ligue 1

Venerdì 27 febbraio

Strasburgo - Lens 1-1

Sabato 28 febbraio

Rennes - Tolosa 1-0

Monaco - Angers 2-0

Le Havre - PSG 0-1

Domenica 1 marzo

Paris FC - Nizza 1-0

Lilla - Nantes 1-0

Lorient - Auxerre 2-2

Metz - Brest 0-1

Marsiglia - Lione

La classifica di Ligue 1

1. Paris Saint-Germain 57*

2. RC Lens 53*

3. Olympique Lione 45

4. Olympique Marsiglia 40

5. Rennes 40*

6. Lille 40*

7. Monaco 37*

8. Strasburgo 35*

9. Lorient 33*

10. Brest 33*

11. Tolosa 31*

12. Angers 29*

13. Le Havre 26*

14. Paris FC 26*

15. Nizza 24*

16. Auxerre 18*

17. Nantes 17*

18. Metz 13

* Una partita in più