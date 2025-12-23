Coppa di Portogallo, il Braga liquida una squadra di Serie C e va dritto ai quarti di finale
Lo Sporting Braga non incappa nella trappola tesa da una squadra di Serie C. Nel confronto col Caldas agli ottavi di Coppa di Portogallo, la squadra di mister Vicens ha mostrato assoluta risolutezza sotto porta, con l'obiettivo di accedere ai quarti di finale del torneo: finisce 3-0 lo scontro diretto (Navarro, Oliveira e Dorgeles i marcatori).
Coppa di Portogallo, gli ottavi
Vila Mea - Leiria 0-1
Casa Pia - Torreense 1-2
Guimaraes - AFS 0-1
Farense - Benfica 0-2
Santa Clara - Sporting 2-3 (d.t.s)
Porto - Famalicao 4-1
Caldas - Braga 0-3
Lusitano GC - Fafe (27 dicembre)
*in neretto le qualificate al turno successivo
Quarti di finale già designati
Porto - Benfica
Sporting - AFS
Torrente - Leiria
