L'ex Milan Giroud svela: "Possibile che commenti qualche partita dei Mondiali 2026"

Olivier Giroud, al pari di Raphael Varane, è tra i nomi caldi della rete televisiva francese M6 per intervenire come consulente durante i Mondiali 2026, in programma dall'11 giugno al 19 luglio. L'ex bomber del Milan, reduce da una stagione in MLS e il ritorno in Europa per giocare con la maglia del Lille in madrepatria, è stato interrogato in proposito sulle frequenze di RMC.

Al termine di Rennes-Lille (1-2), il Campione del Mondo 2018 ha confermato rapidamente questa possibilità: "Vedremo, può darsi che faccia qualche partita dei gironi... Dipenderà anche dal fatto se continuerò a giocare o meno". Intanto il centravanti francese, che compirà 40 anni il prossimo settembre, ha marchiato 9 gol in 36 partite partite ufficiali in stagione. Ma al termine della Ligue 1, il contratto dell'ex Milan scadrà con il Lille.

E a proposito del suo futuro di recente è rimasto sul vago: "Finché puoi giocare e ci sono le condizioni giuste, bisogna approfittarne. Ora resta da vedere se il fisico regge. Vedremo. Non c'è nulla di deciso. È necessario che tutte le condizioni siano soddisfatte, che tutti siano fiduciosi e che il club abbia delle necessità". L'ex attaccante di Arsenal e Chelsea ha inoltre precisato che non è prevista alcuna opzione di rinnovo nel contratto firmato con il Lille la scorsa estate: "Ho firmato per un anno secco".