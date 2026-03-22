Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Il Monaco rimonta e si avvicina al Lione di Fonseca (ed alla Champions): la classifica

Il Monaco rimonta e si avvicina al Lione di Fonseca (ed alla Champions): la classificaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 17:02Calcio estero
Daniele Najjar

Il Lione dell'ex tecnico di Roma e Milan Paulo Fonseca perde in casa lo scontro diretto contro il Monaco: dopo il vantaggio iniziale di Sulc, le reti di Akliouche e Balogun hanno permesso la rimonta agli ospiti. Con questo risultato il Monaco si avvicina sempre di più al quarto posto occupato proprio dal Lione. Vediamo di seguito i risultati delle sfide giocate fino a qui e la classifica aggiornata.

Il risultato
Lione-Monaco 1-2
42' Sulc (L), 62' Akliouche (M), 72' rig. Balogun (M)

Ligue 1, il programma completo
Venerdì 20 marzo
Lens-Angers 5-1

Sabato 21 marzo
Tolosa-Lorient 1-0
Auxerre-Brest 3-0
Nizza-Psg 0-4

Domenica 22 marzo
Lione-Monaco 1-2
Rennes-Metz
Paris FC-Le Havre
Marsiglia-Lille
Nantes-Strasburgo

La classifica di Ligue 1
1. PSG 60 (26)
2. Lens 59 (27)
3. Marsiglia 49 (26)
4. Lione 47 (27)
5. Monaco 46 (27)
6. Lilla 44 (26)
7. Rennes 43 (26)
8. Strasburgo 37 (26)
9. Tolosa 37 (27)
10. Brest 36 (27)
11. Lorient 37 (27)
12. Angers 33 (26)
13. Paris FC 28 (26)
14. Le Havre 27 (26)
15. Nizza 25 (26)
16. Auxerre 22 (27)
17. Nantes 17 (25)
18. Metz 13 (26)

Articoli correlati
Lione tradito da Textor, l'affare Igor Jesus può costare caro. E non ha mai giocato... Lione tradito da Textor, l'affare Igor Jesus può costare caro. E non ha mai giocato in Francia
Tifoso del Celta aggredito a Lione: anche una coltellata, non è in pericolo di vita... Tifoso del Celta aggredito a Lione: anche una coltellata, non è in pericolo di vita
Impresa Celta, Giraldez: "Gli avversari devono essere al massimo per poterci battere"... Impresa Celta, Giraldez: "Gli avversari devono essere al massimo per poterci battere"
Altre notizie Calcio estero
Tudor, altro tracollo: il Tottenham perde 0-3 in casa contro il Forest. E la classifica... Tudor, altro tracollo: il Tottenham perde 0-3 in casa contro il Forest. E la classifica fa paura
Il Monaco rimonta e si avvicina al Lione di Fonseca (ed alla Champions): la classifica... Il Monaco rimonta e si avvicina al Lione di Fonseca (ed alla Champions): la classifica
Arsenal-City vale la vittoria di Carabao Cup: fuori Donnarumma, c'è Trafford Arsenal-City vale la vittoria di Carabao Cup: fuori Donnarumma, c'è Trafford
Il Cruzeiro annuncia il dopo Tite: l'ex Braga Artur Jorge rescinde in Qatar e vola... UfficialeIl Cruzeiro annuncia il dopo Tite: l'ex Braga Artur Jorge rescinde in Qatar e vola in Brasile
Cori razzisti in Premier, la polizia: "Un arresto già prima della partita per gli... Cori razzisti in Premier, la polizia: "Un arresto già prima della partita per gli scontri"
Cori discriminatori in Newcastle-Sunderland, la ricostruzione e la reazione di Geertruida... Cori discriminatori in Newcastle-Sunderland, la ricostruzione e la reazione di Geertruida
Non solo Premier, Arsenal-City vale la Carabao Cup. Guardiola perde Ruben Dias all'ultimo... Non solo Premier, Arsenal-City vale la Carabao Cup. Guardiola perde Ruben Dias all'ultimo
Cori razzisti in Newcastle-Sunderland, partita sospesa. Nel mirino Geertruida Cori razzisti in Newcastle-Sunderland, partita sospesa. Nel mirino Geertruida
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Juve, il pari con il Sassuolo mette a rischio Champions e progetti futuri. Il Milan è Modric dipendente. Perché Conte deve restare al Napoli. Sfida per il 9 azzurro tra Kean e Pio. La Cremonese accende la zona salvezza
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 L'Atalanta torna a vincere con Zappacosta, 1-0 al Verona (al 18° ko). De Roon nella storia
Immagine top news n.1 Taylor-show, la Lazio espugna Bologna e supera i rossoblù: 0-2 e 3° successo di fila
Immagine top news n.2 La Champions League per il Como non è più un'utopia. I clamorosi numeri di tutta la rosa di Fabregas
Immagine top news n.3 Pisa annichilito, il Como non fa prigionieri: 5-0 al Sinigaglia, Diao da gol e assist
Immagine top news n.4 Campo e non solo, in casa Milan si pensa già al futuro: incontro di mercato tra Allegri, Furlani e Tare
Immagine top news n.5 L'Italia lo aspetta, Tonali intanto è fuori contro il Sunderland, Howe: "Un duro colpo per noi"
Immagine top news n.6 La vecchia guardia in soccorso della Juve. Spalletti ha due attaccanti in più, come nessun altro
Immagine top news n.7 Una Roma tra tensioni e delusioni riparte dal Lecce: le ultime da Trigoria
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Missione Europa: vi sveliamo i piani mercato del Como di Fabregas Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La rivoluzione estiva della Juventus dipenderà soltanto da un fattore decisivo
Immagine news podcast n.2 L'analisi completa dei convocati di Gattuso. Novità, chi manca e i ritorni
Immagine news podcast n.3 I due talenti del calcio argentino che stanno facendo innamorare le grandi d'Italia
Immagine news podcast n.4 Stop crying your heart out. Così Vinicius ha battuto Guardiola e gli Oasis
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Roma, per Gasp senza Champions sarebbe fallimento? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Milan, rischio contraccolpo. Inter, occhio alla Fiorentina"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Napoli, vedo il sorpasso sul Milan. Roma senza rosa da Champions"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lecce, Trinchera: "Gandelman preso per dare qualità e creare pericoli"
Immagine news Serie A n.2 Lazio, Ianni: "Un'altra grande prestazione, bravi a sfruttare gli episodi"
Immagine news Serie A n.3 Atalanta, Palladino: "Contento per i ragazzi. Ora non dobbiamo sbagliare"
Immagine news Serie A n.4 Bologna, Italiano: "Mi dispiace per Orsolini e per la squadra"
Immagine news Serie A n.5 Trinchera prima di Roma-Lecce: "Tanti assenti ma niente vittimismo. Corvino è il numero uno"
Immagine news Serie A n.6 Roma, Massara: "C'è volontà di trasformare la delusione in energia positiva"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Frosinone, Alvini: "Vittoria importantissima che conta per noi Frosinone e l'ambiente"
Immagine news Serie B n.2 Sudtirol-Frosinone 1-3, le pagelle: Calò decisivo, Palmisani prezioso. Disastro Masiello
Immagine news Serie B n.3 Empoli-Pescara 4-2, le pagelle: Saporiti e Shpendi decisivi, follia di Acampora
Immagine news Serie B n.4 Bari-Carrarese 0-3, le pagelle: Longo sbaglia tutto, Hasa 10 di altri tempi
Immagine news Serie B n.5 Risultati Serie B: il Bari crolla in casa, all'Empoli lo scontro diretto col Pescara. Vince il Frosinone
Immagine news Serie B n.6 Da Padova-Palermo a Monza-Venezia, tutte le formazioni del turno di Serie B
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Risultati Serie C, il Novara strapazza l'Alcione. Vittorie preziose per Trapani e Siracusa
Immagine news Serie C n.2 Foggia, la rabbia del presidente Casillo: "Chiediamo rispetto, oggi si è superato il limite"
Immagine news Serie C n.3 Catania, domani debutta Viali in panchina: "Non ho la presunzione di insegnare nulla in cinque giorni"
Immagine news Serie C n.4 Risultati Serie C: poker Lecco in casa della Pro Patria, Cavese-Foggia termina a reti bianche
Immagine news Serie C n.5 Serie C, i risultati al 45': Lecco avanti 3-0, reti bianche fra Cavese e Foggia
Immagine news Serie C n.6 AlbinoLeffe, Lopez: "Vittoria voluta e meritata. Probabilmente siamo salvi al 90%"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Fiorentina Inter
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Sassuolo, Spalletti a caccia del quarto posto
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Torino, 41 anni senza ko in Serie A a San Siro contro i granata
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Un punto a testa, finisce 1-1 lo scontro diretto per la salvezza fra Ternana e Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.2 La Fiorentina non approfitta del passo falso della Juventus: con il Parma finisce 0-0
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Femminile, la Roma allunga sull'Inter. Oggi continua la 17ª giornata
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, la Roma ritrova la vittoria: battuta la Lazio in rimonta
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter Women, Piovani: "Questo pareggio deve servirci da lezione, ora guardiamo avanti"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Femminile, l'Inter Women si butta via: avanti 2-0, finisce 2-2 contro il Napoli
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stovini: "La gavetta a Roma, il salto a Vicenza. A Lecce una salvezza storica" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Lo strano caso di Rafael Leao: ha tutto ma non convince