Il Monaco rimonta e si avvicina al Lione di Fonseca (ed alla Champions): la classifica
Il Lione dell'ex tecnico di Roma e Milan Paulo Fonseca perde in casa lo scontro diretto contro il Monaco: dopo il vantaggio iniziale di Sulc, le reti di Akliouche e Balogun hanno permesso la rimonta agli ospiti. Con questo risultato il Monaco si avvicina sempre di più al quarto posto occupato proprio dal Lione. Vediamo di seguito i risultati delle sfide giocate fino a qui e la classifica aggiornata.
Il risultato
Lione-Monaco 1-2
42' Sulc (L), 62' Akliouche (M), 72' rig. Balogun (M)
Ligue 1, il programma completo
Venerdì 20 marzo
Lens-Angers 5-1
Sabato 21 marzo
Tolosa-Lorient 1-0
Auxerre-Brest 3-0
Nizza-Psg 0-4
Domenica 22 marzo
Lione-Monaco 1-2
Rennes-Metz
Paris FC-Le Havre
Marsiglia-Lille
Nantes-Strasburgo
La classifica di Ligue 1
1. PSG 60 (26)
2. Lens 59 (27)
3. Marsiglia 49 (26)
4. Lione 47 (27)
5. Monaco 46 (27)
6. Lilla 44 (26)
7. Rennes 43 (26)
8. Strasburgo 37 (26)
9. Tolosa 37 (27)
10. Brest 36 (27)
11. Lorient 37 (27)
12. Angers 33 (26)
13. Paris FC 28 (26)
14. Le Havre 27 (26)
15. Nizza 25 (26)
16. Auxerre 22 (27)
17. Nantes 17 (25)
18. Metz 13 (26)