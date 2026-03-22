Arsenal-City vale la vittoria di Carabao Cup: fuori Donnarumma, c'è Trafford
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Alle 17.30 in campo Arsenal e Manchester City, in palio la vittoria della Carabao Cup (partita visibile sui canali di Cronache di Spogliatoio). Guardiola fa riposare Donnarumma, dando spazio a Trafford in porta. Il tecnico catalano perde all'ultimo Ruben Dias. Vediamo di seguito le scelte ufficiali dei due tecnici per la sfida di Wembley.
Le formazioni ufficiali di Arsenal-Manchester City
Arsenal (4-2-3-1): Arrizabalaga; White, Saliba, G. Magalhaes, Hincapie; Zubimendi, Rice; Saka, Havertz, Trossard; Gyokeres. Allenatore: Mikel Arteta.
Manchester City (4-1-3-2): Trafford; Nunes, Khusanov, Aké, O'Reilly; Rodri; Cherki, Bernardo Silva, Doku; Semenyo, Haaland. Allenatore: Pep Guardiola.
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