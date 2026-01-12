CR7 fa 956 in carriera, ma non basta all'Al Nassr: l'Al Hilal vince 3-1, Inzaghi vola a +7

Non basta il solito ed eterno Cristiano Ronaldo all'Al Nassr, che perde malamente 3-1 lo scontro diretto con l'Al Hilal di Simone Inzaghi e scivola così a -7 in classifica. Tre partite fa la squadra di Jorge Jesus era prima con 2 punti di margine sui rivali, ma ha clamorosamente perso le ultime 3 sfide, rischiando così di essere addirittura superata dall'Al Taawon e agganciata dall'Al Ahli. Al 42' la gara era stata indirizzata proprio da CR7, abile a rimanere freddo e a siglare il vantaggio davanti a Bounou con la rete numero 956 della sua carriera.

Nella ripresa però succede quello che non ti aspetti, con Al-Dawsari che pareggia dal dischetto al 57', prima dell'espulsione di Al-Aqidi al 60'. Senza il portiere titolare Bento, ormai a un passo dal Genoa, e con la sua riserva che ha ricevuto il cartellino rosso, l'Al Nassr crolla e Kanno all'81' e Ruben Neves su rigore al 92' completano la rimonta.

Classifica

1. Al Hilal 38 (14)

2. Al Nassr 31 (14)

3. Al Taawon 31 (13)

4. Al Ahli SC 28 (13)

5. Al Qadsiah 27 (13)

6. Al Ittihad FC 26 (13)

7. Al Ettifaq 22 (14)

8. Al Khaleej 21 (14)

9. Neom SC 20 (13)

10. Al Fateh 17 (13)

11. Al Hazem 16 (14)

12. Al Fayha 13 (13)

13. Al Kholood 12 (13)

14. Damac 9 (13)

15. Al Riyadh 9 (13)

16. Al Shabab 8 (13)

17. Al Okhdood 5 (13)

18. Al Najma 2 (14)