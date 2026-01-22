Crisi Monaco, dirigenza furiosa dopo il 6-1 "inaccettabile" di Madrid: Pocognoli a rischio

Il Monaco ha perso 6-1 contro il Real Madrid nella sfida disputata martedì al Bernabeu. La squadra di Sébastien Pocognoli arriva da un periodo complicato: tre sconfitte negli ultimi quattro incontri. In campionato, il Monaco è stato battuto da Olympique Lione e Lorient, mentre in Coppa di Francia ha vinto a fatica contro l’Orléans.

Per cercare di reagire, la dirigenza del Monaco ha organizzato ieri una vera e propria riunione di crisi a Madrid, dove la squadra ha trascorso la notte dopo la partita di Champions. Secondo L’Equipe, mentre le riserve si allenavano nelle strutture messe a disposizione dal Real, i titolari sono stati richiamati dai dirigenti, che hanno definito "inaccettabile" la situazione attuale.

La società ritiene che l’impegno dei giocatori non sia sufficiente e ha fatto sentire forte la propria pressione. Una reazione è attesa già questo weekend contro il Le Havre. Non solo i calciatori sono nel mirino: anche Pocognoli, subentrato ad Adi Hütter e reduce da sette sconfitte in otto partite di campionato, comincia a far nascere dubbi tra i vertici del club. Il tecnico dovrà dimostrare subito di poter invertire la rotta nelle prossime settimane.