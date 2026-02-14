Cristiano Ronaldo torna dallo 'sciopero' e segna. Il traguardo dei 1000 gol si avvicina

E sono 962 gol in carriera. Cristiano Ronaldo ha interrotto la sua protesta contro la proprietà dell'Al-Nassr tornando a disposizione della squadra nella sfida odierna contro l'Al-Fateh. La squadra di Jorge Jesus si è imposta 2-0 sui rivali e l'asso portoghese ha aperto il match al 18' del primo tempo. Di Ahmed il gol del raddoppio, al 78'.

Si avvicina dunque il traguardo delle 1000 reti in carriera per l'ex Juventus, Real Madrid e Manchester United: sono 38 le reti che gli mancano per raggiungere l'ambito traguardo.

L'Al-Nassr era arrivato alla partita al terzo posto in classifica, ma con questo risultato ha scavalcato l'Al Ahli, portandosi nuovamente a -1 dalla capolista Al Hilal, guidata dall'ex tecnico dell'Inter Simone Inzaghi.

Il programma della 22^ giornata in Saudi Pro League.

Giovedì 12 febbraio:

Dhamk-Al Taawon 2-1

Al Qadisiya-Neom 1-0

Al Hazm-Al Okhdood 2-1

Venerdì 13 febbraio:

Al Shabab-Al Ahli 2-5

Al Hilal-Al Ettifaq 2-0

Al Ittihad-Al Feiha 2-1

Sabato 14 febbraio:

Al Riyadh-Al Khaleej 1-1

Al Najma-Al Kholood 2-1

Al Fateh-Al Nassr 0-2

La classifica aggiornata:

1. Al Hilal 53 punti (21 partite giocate)

2. Al Nassr 52 (21)

3. Al Ahli 50 (21)

4. Al Qadisiya 47 (21)

5. Al Taawon 39 (21)

6. Al Ittihad 37 (21)

7. Al Ettifaq 35 (21)

8. Neom 28 (21)

9. Al Khaleej 27 (21)

10. Al Fateh 24 (21)

11. Al Hazm 24 (21)

12. Al Feiha 23 (21)

13. Al Kholood 19 (21)

14. Al Shabab 19 (21)

15. Dhamk 15 (21)

16. Al Riyadh 13 (21)

17. Al Okhdood 10 (21)

18. Al Najma 8 (21)