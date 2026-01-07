Cuore di padre: Zinedine Zidane a Rabat per l'Algeria di Luca, gioia al gol vittoria

Ieri sera l’Algeria ha superato la Repubblica Democratica del Congo negli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2025, imponendosi per 1-0 dopo i tempi supplementari grazie a un gol di Adil Boulbina. Tra i tifosi più entusiasti in tribuna c’era anche Zinedine Zidane, presente a Rabat per sostenere il figlio Luca, portiere della nazionale di Petkovic. L’ex campione francese ha esultato alla rete decisiva di Boulbina, insieme alla moglie Véronique.

Luca Zidane, 27 anni, convocato recentemente con i nordafricani dopo aver giocato con le nazionali giovanili francesi, sta vivendo un torneo eccezionale: nelle tre partite disputate fino a questo momento (contro Sudan, Burkina Faso e RD Congo) non ha subito gol, confermandosi un elemento chiave per la difesa dei Fennecs. Ora Luca e compagni attendono il quarto di finale contro il Nigeria, una sfida che metterà alla prova le sue abilità contro l’armata offensiva delle Super Eagles, guidata da nomi come Victor Osimhen e Ademola Lookman. La prestazione del portiere sarà fondamentale se l’Algeria vorrà conquistare un posto tra le migliori quattro e sfidare potenzialmente il Marocco o il Camerun.

Zinédine Zidane dovrebbe seguire anche la prossima partita a Marrakech, con la speranza paterna di vedere Luca proseguire la sua brillante avventura nella competizione africana.