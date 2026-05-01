Mendes al lavoro per portare via Ramos dal PSG: anche le big italiane osservano gli sviluppi

Arrivato al Paris Saint-Germain nel 2023, Gonçalo Ramos non è mai riuscito a trovare una vera continuità nella capitale francese. Inserito in un reparto offensivo estremamente affollato, con la presenza iniziale di Kylian Mbappé e Randal Kolo Muani, il centravanti portoghese ha visto progressivamente ridursi il proprio spazio, senza mai diventare una prima scelta stabile.

Anche dopo le modifiche tattiche di Luis Enrique, che ha spesso optato per soluzioni senza un vero numero nove di ruolo, il suo impiego non è cambiato in modo significativo. In diverse occasioni sono stati preferiti profili più mobili o adattati al sistema offensivo, limitando ulteriormente le sue opportunità. I numeri raccontano una stagione comunque discreta dal punto di vista realizzativo - 12 gol in 41 presenze complessive - ma poco soddisfacente in termini di importanza: in Champions League non ha mai iniziato una partita da titolare e in Ligue 1 solo 12 volte su 30.

Nonostante questo, il giocatore ha mantenuto un atteggiamento molto professionale. In una recente intervista ai media portoghesi ha dichiarato: "Nessuno inizia a giocare a calcio pensando di condividere il campo con Ronaldo o Mbappé. Il mio compito è concentrarmi su ciò che posso controllare. Non serve sprecare energie su decisioni che non dipendono da me". Dietro le quinte, però, la sua posizione appare meno solida. Secondo la stampa lusitana, l’agente Jorge Mendes sarebbe già al lavoro per valutare possibili soluzioni alternative, con club italiani interessati, tra cui la Juventus e il Milan. Il contratto del giocatore scade nel 2028, ma un addio anticipato non è escluso, soprattutto se - come appare scontato - non dovessero cambiare le gerarchie offensive del PSG nella prossima stagione.