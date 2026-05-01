Udinese-Torino, le probabili formazioni: Obrador e Vlasic sono le altre certezze di D'Aversa

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Udinese-Torino (Sabato 2 maggio, ore 15.00, arbitra Mucera, diretta tv su DAZN):

Come arriva l'Udinese

L’Udinese si prepara in vista della gara contro il Torino con diverse incognite dal punto di vista dei giocatori a disposizione. Davis infatti sarà ancora out, mentre Karlstrom, Ekkelenkamp e Piotrowski hanno un affaticamento muscolare. Si va verso il 3-5-2 con Okoye in porta, in difesa Kristensen, Kabasele e Solet. Sulle fasce Ehizibue e Kamara con in mezzo Atta insieme a Miller e a chi riuscirà a stringere i denti tra Karlstrom ed Ekkelenkamp. Per ora è Buksa il principale indiziato a un ruolo da titolare nel ruolo di centravanti dopo un’ulteriore settimana di lavoro post infortunio, con al suo fianco Zaniolo. (da Udine, Davide Marchiol)

Come arriva il Torino

D’Aversa deve reinventarsi mezzo Torino, per la trasferta di Udine non saranno a disposizione i big Ismajli, Adams e Zapata, oltre al laterale Pedersen. In difesa può rispolverare Maripan tra Coco ed Ebosse davanti a Paleari, a destra è pronto Lazaro ma non è da escludere l’opzione Njie, che al tempo stesso lancia anche la sfida a Kulenovic in attacco per far coppia con Simeone. Obrador e Vlasic sono le altre certezze, in mediana Ilkhan, Casadei e Gineitis si sfidano per i due posti. (da Torino, Emanuele Pastorella)