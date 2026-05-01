Real, stagione disastrosa e spogliatoio bollente: duro confronto Ceballos-Arbeloa

La stagione del Real Madrid rischia di chiudersi senza trofei, ma il problema non è solo sportivo. Secondo quanto riportato da ESPN e Marca, negli ultimi giorni il clima nello spogliatoio si sarebbe ulteriormente deteriorato, con rapporti sempre più difficili tra alcuni giocatori e l'allenatore.

Al centro delle discussioni ci sarebbe un acceso scontro tra Dani Ceballos e Alvaro Arbeloa. Il centrocampista, frustrato per il poco spazio trovato in campo dopo il rientro dall’infortunio, avrebbe chiesto un confronto diretto con lo staff tecnico. L’incontro, secondo le indiscrezioni, sarebbe stato molto teso e avrebbe portato a una sorta di isolamento del giocatore, ormai ai margini del progetto. La situazione di Ceballos appare ormai definita: non dovrebbe più scendere in campo in questa stagione e si prepara a lasciare il club in estate con un possibile ritorno al Real Betis, dove aveva già giocato in passato.

Ma il suo non sarebbe un caso isolato. Sempre secondo le stesse fonti, Arbeloa avrebbe avuto divergenze anche con altri giocatori come Dani Carvajal e Raúl Asencio, mentre il clima generale nello spogliatoio sarebbe reso ancora più teso dalla forte concorrenza interna. In questo contesto si inserisce anche un episodio legato ad Antonio Rüdiger, protagonista di un acceso confronto con un compagno di squadra nelle scorse settimane, segno di un ambiente sempre più nervoso.