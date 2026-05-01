Ochoa, addio al calcio dopo il Mondiale: "Arriva il tempo in cui capisci di aver dato tutto"

Il portiere simbolo del calcio messicano, Guillermo Ochoa, ha annunciato che chiuderà la sua carriera dopo aver partecipato a un evento storico: il suo sesto Mondiale. Una decisione che segna la fine di un’era per uno dei portieri più iconici degli ultimi vent’anni, protagonista assoluto tra club e nazionale, noto per le sue prestazioni ai Mondiali e per la longevità ad altissimo livello.

In un’intervista concessa a TUDN, il 40enne ex Salernitana ha spiegato con grande lucidità il suo addio imminente: "Me ne vado con tranquillità. È difficile, senza dubbio, ma nel mio caso non lo sarà troppo perché ho vissuto tutto questo per molti anni. Arriva un momento in cui la testa e il corpo ti dicono che hai dato tutto, che hai lasciato tutto in campo. E allora te ne vai in pace, e questo sarà il mio caso".

Parole che raccontano non solo la fine di una carriera, ma anche un percorso lungo e intenso, costruito su continuità, sacrificio e grandi palcoscenici internazionali. Ochoa, infatti, ha rappresentato il Messico in cinque edizioni del Mondiale, diventando un punto di riferimento assoluto per generazioni di tifosi. L’obiettivo ora è chiudere il cerchio con una nuova partecipazione mondiale, la sesta, prima di dire definitivamente addio al calcio giocato. Un traguardo che lo collocherebbe in una cerchia ristrettissima di leggende del calcio internazionale.